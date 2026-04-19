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Así se define el Clausura 2026: el calendario de Saprissa, Liberia, Cartaginés y Alajuelense rumbo a las semifinales

Calendario y panorama de Saprissa, Liberia, Cartaginés y Alajuelense en el cierre del Clausura 2026, con la lucha abierta por los cupos a semifinales.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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El Clausura 2026 entra en su recta final.
© Jorge Navarro.El Clausura 2026 entra en su recta final.

En la recta final del Torneo Clausura 2026, la pelea por los boletos a semifinales se mantiene al rojo vivo, con Saprissa, Liberia, Cartaginés y Alajuelense todavía involucrados en la disputa.

Con pocas fechas por delante, el calendario que le resta a cada uno será determinante para definir cuáles equipos lograrán quedarse con los cuatro primeros puestos y avanzar a la siguiente fase.

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El fixture que le resta a Saprissa en el Clausura 2026

Saprissa encara la recta final del Clausura 2026 con dos partidos clave para asegurar su clasificación a semifinales. Estos son los encuentros que le restan:

  •  22/04/26 – Saprissa vs Guadalupe FC
  •  26/04/26 – Puntarenas FC vs Saprissa

Dos duelos determinantes donde el conjunto morado buscará sumar los puntos necesarios para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Saprissa tiene un pie y medio en semifinales (Saprissa).

Saprissa tiene un pie y medio en semifinales (Saprissa).

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El fixture que le resta a Liberia en el Clausura 2026

Liberia también llega a la recta final del Clausura 2026 con todo por definir, ubicado en la pelea directa por un boleto a semifinales. Estos son los partidos que le restan:

  • 21/04/26 – Sporting FC vs Liberia
  • 26/04/26 – Liberia vs Alajuelense
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Hasta el momento, el conjunto liberiano registra 27 puntos, producto de 8 victorias, 3 empates y 5 derrotas, con 21 goles a favor y 17 en contra (+4 de diferencia). 

Números que lo mantienen firme en la lucha, pero con la obligación de sumar en estas últimas fechas para asegurar su clasificación.

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El fixture que le resta a Cartaginés  en el Clausura 2026

Cartaginés también se juega mucho en estas últimas jornadas del Clausura 2026, manteniéndose en la pelea directa por un cupo a semifinales. Estos son los partidos que le restan:

  • 21/04/26 – Cartaginés vs San Carlos
  • 26/04/26 – Guadalupe FC vs Cartaginés
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Actualmente, el conjunto brumoso suma 26 puntos, con un registro de 8 victorias, 2 empates y 6 derrotas, además de 19 goles a favor y 19 en contra (diferencia de 0). Un panorama ajustado que lo obliga a sumar en el cierre para no quedar fuera de los cuatro primeros.

El fixture que le resta a Alajuelense en el Clausura 2026

Alajuelense encara la recta final del Clausura 2026 con dos partidos clave por disputar, en los que se jugará gran parte de sus aspiraciones de clasificar a semifinales. Estos son los encuentros que le restan:

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  •  23/04/26 – Alajuelense vs Puntarenas FC
  •  26/04/26 – Liberia vs Alajuelense
Alajuelense sigue con vida en el Clausura 2026 (LDA).

Alajuelense sigue con vida en el Clausura 2026 (LDA).

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Dos compromisos determinantes para los rojinegros en el cierre del torneo.

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