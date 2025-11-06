Adidas lo confirmó: ¿Cuánto vale la nueva camisa de la Selección de Costa Rica para el Mundial 2026?

La Selección de Costa Rica enfrenta este mes de noviembre como definitivo para buscar ese boleto al Mundial de 2026 de la mano del Piojo Herrera. Los ticos tendrán como rivales en estas dos últimas jornadas a Haití y Honduras respectivamente.

Uno de los elementos que más atraen a la afición de La Sele, es la camiseta oficial que se estrena cuando se está cerca de una cita mundialista. Ayer, Adidas confirmó las indumentarias de las selecciones que representa y Costa Rica está en ese grupo.

ver también “Poquitas posibilidades”: Osael Maroto sorprende a Costa Rica con una confesión pensando en el Mundial 2026

¿Cómo es el nuevo diseño de la camisa de La Sele?

La nueva camiseta de la Selección de Costa Rica luce un vibrante tono rojo con detalles abstractos en relieve, inspirados en la energía y pasión de los ticos dentro y fuera del campo.

Su diseño moderno incorpora un nuevo escudo con las iniciales “CR”, símbolo del orgullo nacional. Fabricada con tecnología HEAT.RDY, está diseñada para brindar frescura y máximo rendimiento en condiciones de alta exigencia, combinando innovación, identidad y un estilo que honra las raíces de la Tricolor.

La nueva camiseta de la Selección de Costa Rica

¿Cuánto cuesta la nueva camisa de La Sele?

Dicha camiseta de la Selección de Costa Rica se presentó oficialmente el día de ayer, generando gran expectativa entre la afición. Este jueves, Adidas dio a conocer todos los precios de las diferentes versiones disponibles, permitiendo a los seguidores de La Sele elegir el modelo que mejor se adapte a su presupuesto y estilo.

Publicidad

Publicidad

Versión jugador: 101.000 colones

Camiseta local: 50.000 colones

Camiseta mujer: 50.000 colones

Camiseta niño: 41.000 colones

Presentación oficial de la nueva camiseta de La Sele

¿Desde cuándo se puede comprar la nueva camiseta de la Selección de Costa Rica?

Esta nueva camiseta de la Selección de Costa Rica ya está disponible para la venta en la web oficial de Adidas, por lo que los aficionados pueden adquirirla desde ahora.