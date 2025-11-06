Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Adidas lo confirmó: ¿Cuánto vale la nueva camisa de la Selección de Costa Rica para el Mundial 2026?

Adidas dio a conocer los valores de la nueva camiseta de la Selección de Costa Rica. Descubre todos los detalles.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
La nueva camiseta de la Selección de Costa Rica
© Selección de Costa RicaLa nueva camiseta de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica enfrenta este mes de noviembre como definitivo para buscar ese boleto al Mundial de 2026 de la mano del Piojo Herrera. Los ticos tendrán como rivales en estas dos últimas jornadas a Haití y Honduras respectivamente.

Uno de los elementos que más atraen a la afición de La Sele, es la camiseta oficial que se estrena cuando se está cerca de una cita mundialista. Ayer, Adidas confirmó las indumentarias de las selecciones que representa y Costa Rica está en ese grupo.

“Poquitas posibilidades”: Osael Maroto sorprende a Costa Rica con una confesión pensando en el Mundial 2026

ver también

“Poquitas posibilidades”: Osael Maroto sorprende a Costa Rica con una confesión pensando en el Mundial 2026

¿Cómo es el nuevo diseño de la camisa de La Sele?

La nueva camiseta de la Selección de Costa Rica luce un vibrante tono rojo con detalles abstractos en relieve, inspirados en la energía y pasión de los ticos dentro y fuera del campo.

Su diseño moderno incorpora un nuevo escudo con las iniciales “CR”, símbolo del orgullo nacional. Fabricada con tecnología HEAT.RDY, está diseñada para brindar frescura y máximo rendimiento en condiciones de alta exigencia, combinando innovación, identidad y un estilo que honra las raíces de la Tricolor.

Imagen
La nueva camiseta de la Selección de Costa Rica

¿Cuánto cuesta la nueva camisa de La Sele?

Dicha camiseta de la Selección de Costa Rica se presentó oficialmente el día de ayer, generando gran expectativa entre la afición. Este jueves, Adidas dio a conocer todos los precios de las diferentes versiones disponibles, permitiendo a los seguidores de La Sele elegir el modelo que mejor se adapte a su presupuesto y estilo.

Publicidad

Versión jugador: 101.000 colones

Camiseta local: 50.000 colones

Camiseta mujer: 50.000 colones

Camiseta niño: 41.000 colones

Imagen
Presentación oficial de la nueva camiseta de La Sele

¿Desde cuándo se puede comprar la nueva camiseta de la Selección de Costa Rica?

Esta nueva camiseta de la Selección de Costa Rica ya está disponible para la venta en la web oficial de Adidas, por lo que los aficionados pueden adquirirla desde ahora.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Inesperado en Costa Rica: Jafet Soto le da a Honduras la ayuda que buscaba
Honduras

Inesperado en Costa Rica: Jafet Soto le da a Honduras la ayuda que buscaba

Mundial en Centroamérica: revelan detalles inéditos del proyecto para traer el torneo de FIFA a la región
Fútbol Internacional

Mundial en Centroamérica: revelan detalles inéditos del proyecto para traer el torneo de FIFA a la región

Inteligencia Artificial predice qué selecciones clasificarán al Mundial 2026
Fútbol Internacional

Inteligencia Artificial predice qué selecciones clasificarán al Mundial 2026

Bukele contradice a Bolillo Gómez sobre su continuidad en El Salvador hasta 2030
El Salvador

Bukele contradice a Bolillo Gómez sobre su continuidad en El Salvador hasta 2030

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo