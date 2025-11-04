Es tendencia:
“Solo falta Wanchope”: desde Honduras se burlan de la Selección de Costa Rica por su última convocatoria rumbo al Mundial 2026

En la previa a uno de los partidos más importantes para ambas selecciones, desde Honduras calientan el encuentro contra Costa Rica.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Costa Rica y Honduras calientan la previa. (Foto: Getty Images)
Costa Rica y Honduras calientan la previa. (Foto: Getty Images)

La nueva convocatoria de la Selección de Costa Rica rumbo al Mundial 2026 ha generado todo tipo de reacciones, tanto dentro del país como en el resto de Centroamérica. Y en las últimas horas, una de las opiniones más comentadas llegó desde Honduras, donde un reconocido periodista decidió lanzar una irónica crítica sobre la lista de jugadores elegidos por Miguel Herrera.

El comunicador Gustavo Roca, del Diario Diez, utilizó sus redes sociales para referirse con tono sarcástico a la presencia de varios futbolistas veteranos en la Tricolor, como Joel Campbell, Celso Borges y Kendall Waston, quienes fueron incluidos nuevamente en el microciclo previo a los decisivos duelos ante Haití y Honduras.

¿Qué dijo el periodista hondureño sobre la convocatoria de Costa Rica?

¡Solo falta Gabelo Conejo, Wanchope y Medford! Joel Campbell regresa a la Selección de Costa Rica. Estará en el microciclo de trabajo del Piojo Herrera y también en la lista final, al igual que Celso Borges y Kendall Waston para medirse a Haití y Honduras”, escribió Roca en la red social X (antes Twitter), generando una ola de comentarios entre aficionados de ambos países.

Su mensaje, aunque con evidente tono de burla, también incluyó una parte de reconocimiento hacia el delantero manudo: En honor a la verdad, el levantón futbolístico que ha tenido Campbell Samuels es notorio y su convocatoria es más que merecida; el Piojo se regocija porque aprovechará ese nivel del atacante como también su experiencia”.

El mensaje de Gustavo Roca que generó polémica. (Foto:X)

El mensaje de Gustavo Roca que generó polémica. (Foto:X)

La publicación rápidamente se viralizó entre fanáticos costarricenses y hondureños, algunos tomando las palabras del periodista con humor, y otros considerándolas una falta de respeto hacia jugadores que han sido pilares de la Selección Nacional durante más de una década.

En Honduras, los medios deportivos han seguido de cerca la actualidad de Costa Rica, especialmente por el nivel mostrado por Campbell con Alajuelense, donde ha sido figura en la Copa Centroamericana, marcando goles importantes como el que anotó ante Motagua.

