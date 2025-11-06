“Sin palabras”: Ex Saprissa destroza a Kenneth Vargas por sus declaraciones sobre la falta de continuidad en Herediano

Las declaraciones de Kenneth Vargas, delantero del Club Sport Herediano, encendieron la polémica dentro y fuera del país luego de sus declaraciones ante los medios previo al entrenamiento de la Selección de Costa Rica. Lo que parecía una simple reflexión sobre su rendimiento terminó generando un duro cruce con una exjugadora del Deportivo Saprissa y actual figura internacional.

El atacante, que ha tenido dificultades para consolidarse desde su regreso al fútbol costarricense, intentó explicar los motivos detrás de su bajo rendimiento con el Herediano, donde apenas ha disputado cinco partidos sin anotar goles. Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas.

¿Qué había dicho Kenneth Vargas sobre su falta de minutos en Herediano?

“Es difícil adaptarse a esto, suena raro, pero es la verdad. Yo vengo de estar acostumbrado a siempre entrenar y jugar en césped sintético, y venir acá a Heredia, al estadio de Santa Bárbara, es un cambio bastante radical, pero poco a poco me voy sintiendo mejor”, comentó Vargas.

La reacción más fuerte llegó desde Francia. Melissa Herrera, futbolista del Olympique de Marsella y exjugadora del Saprissa, no tardó en expresar su descontento a través de las redes sociales.

¿Qué le respondió Mellissa Hereda a Kenneth Vargas?

En un comentario publicado en la cuenta de Instagram del periodista Yashin Quesada, donde se compartía el clip de las declaraciones, la atacante de la Selección Femenina fue contundente: “¿De dónde salió? ¿Se imagina decir eso del país que te ayudó a llegar a Europa?… Sin palabras”.

Sus palabras generaron un intenso debate entre aficionados y seguidores del fútbol nacional. Mientras algunos apoyaron su postura, considerando inapropiada la excusa de Vargas, otros defendieron al delantero, señalando que sus comentarios fueron sacados de contexto y que solo intentaba explicar el proceso de adaptación tras su paso por el fútbol europeo.

Lo cierto es que sus palabras no pasaron desapercibidas y dejaron en evidencia el nivel de exigencia y autocrítica que se espera de los seleccionados nacionales, especialmente en un momento donde Costa Rica se juega su clasificación al Mundial 2026.