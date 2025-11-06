Kenneth Vargas regresó al fútbol nacional para jugar los minutos que no veía en el Heart of Midlothian de Escocia. El extremo no había sido convocado en el inicio de la temporada y tomó la decisión de volver a Herediano en calidad de préstamo hasta diciembre.

Sin embargo, este objetivo que quería conseguir con Herediano de volver y tener oportunidades no está siendo del todo satisfecho según comentó el futbolista que sería convocado para los duelos de noviembre con la Selección de Costa Rica.

Mientras se prepara con la Tricolor en el microciclo que dispuso el Piojo Herrera, Kenneth Vargas habló con la prensa y aprovechó para mandar un filazo a Jafet Soto, quien es el encargado de darle rodaje como director técnico del Team.

ver también Jafet Soto queda expuesto: desde la Fedefútbol se animan a decir lo que el DT de Herediano quería ocultar

¿Qué dijo Kenneth Vargas sobre su falta de oportunidades en Herediano?

“Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Allá, en Escocia, no hubiera jugado lo que quería. Acá, en Heredia, por factores equis, extrafútbol, no he tenido tanta oportunidad, pero yo sé el trabajo que hago día a día“, reveló Vargas sobre su situación en Herediano.

A pesar de no tener la oportunidad que desea, Vargas explicó por qué es convocado a La Sele: “El profesor Miguel me conoce bastante bien, entonces creo que el trabajo que hago todos los días y el trabajo con la selección me respaldan bastante”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Desde que volvió a Heredia, Vargas sólo jugó los 90 minutos en su debut ante Puntarenas. Luego, fue sustituido en los tres siguientes contra Guadalupe, Liberia y Alajuelense. En la jornada 14, apenas disputó 10′ frente a Cartaginés, mientras que en el último compromiso ni siquiera formó parte de los convocados.