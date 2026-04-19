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Sin ningún filtro: Aarón Salazar expone a los responsables de la crisis de Alajuelense tras empatar el clásico con Saprissa

Aarón Salazar tomó los micrófonos tras el empate de Alajuelense ante Saprissa y dejó en evidencia cuál es el principal mal que aqueja al equipo rojinego.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Salazar no se quedó callado tras el empate.
© Instagram.Salazar no se quedó callado tras el empate.

El empate en el Clásico Nacional dejó un profundo sabor a derrota en las filas de Liga Deportiva Alajuelense. Tras igualar ante el Deportivo Saprissa en el Morera Soto, el panorama rojinegro de cara a la clasificación se complicó al extremo y la frustración no tardó en salir a la luz.

Aarón Salazar, zaguero manudo, tomó los micrófonos de Radio Columbia al finalizar el encuentro y, sin pelos en la lengua, dejó en evidencia cuál es el principal mal que aqueja al equipo dirigido por Óscar Ramírez: su alarmante ineficacia.

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“Falta convencimiento de que ese gol va a entrar”

Salazar no se anduvo con rodeos al analizar por qué no pudieron pasar del empate ante el archirrival. Según su lectura, la estructura del equipo funciona, pero los responsables de concretar las jugadas están fallando en el momento más crítico del campeonato.

El equipo hizo un gran esfuerzo, tuvimos el volumen del partido, las jugadas peligrosas, pero no nos está alcanzando. Tenemos que ser autocríticos y ser más eficientes cuando llegamos al área“, disparó, todavía desde el terreno de juego de La Catedral.

Aarón Salazar opinó que lo que le falta a Alajuelense es eficacia de cara al marco rival (LDA).

Aarón Salazar opinó que lo que le falta a Alajuelense es eficacia de cara al marco rival (LDA).

Falta convencimiento de todos de que ese gol va a entrar y que vamos a poder manejar el partido tranquilos. Nos está faltando lo que al final es lo que importa en el fútbol, que son los goles“, insistió el defensor de 26 años.

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Un punto que no sirve

El punto sumado en el Morera Soto no sirve de mucho para las aspiraciones de Alajuelense, que ahora perdió el control de su propio destino en el certamen, y Salazar fue tajante a la hora de ponerle una nota al resultado.

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Malo, lo califico malo. No nos servía ninguna otra cosa que no fuera ganar. Ahora lo que nos toca es puntuar de tres los dos partidos que nos quedan y esperar los otros resultados, que era donde no queríamos meternos“, reconoció con amargura.

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En síntesis

  • Aarón fue durísimo al señalar que el equipo genera volumen y peligro, pero que la falta de eficacia de los delanteros está sepultando las aspiraciones del club.
  • Para el zaguero, no es solo un tema de técnica, sino de convicción; aseguró que falta creerse de verdad que la pelota va a entrar para manejar los partidos con calma.
  • Salazar admitió que Alajuelense cayó en el terreno que más temía: depender de que otros pierdan puntos en las últimas dos fechas.

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