Saprissa está a punto de asegurarlos: los millones que perdería Alajuelense si no clasifica a las semifinales del Clausura 2026

Liga Deportiva Alajuelense se jugará gran parte de su clasificación a las semifinales del Torneo de Clausura 2026 en el Clásico de este domingo ante el Deportivo Saprissa.

Sin embargo, lo que está en juego sobre el césped del Morera Soto va mucho más allá de la búsqueda de defender el cetro de monarca nacional y la gloria deportiva: también existe un importantísimo aliciente económico que podría esfumarse si los rojinegros no logran meterse en la siguiente fase.

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El verdadero premio no lo da la Unafut

A diferencia de otras ligas internacionales, la Unafut no reparte premios económicos por el simple hecho de clasificar a la fase final del campeonato nacional. El verdadero “premio” se lo tiene que ganar cada club en la boletería.

El premio más jugoso está en las graderías de La Catredral (Wikipedia).

Los partidos de semifinales y la eventual gran final son, por lejos, los que mayores ganancias reportan en las arcas de los equipos tradicionales. El Deportivo Saprissa, escolta de Herediano con 27 puntos, ya tiene casi garantizado ese millonario ingreso en sus presupuestos. En la acera de enfrente, los de Alajuela (22 puntos) caminan por la cornisa, sabiendo que una eliminación prematura representaría un duro golpe financiero para la institución.

¿Cuánto dinero se le escaparía a la Liga si no logra clasificar?

Mientras que un partido promedio de la primera vuelta como local le dejó a Alajuelense una recaudación cercana a los 18 millones de colones, un choque de fase final puede multiplicar esos números exponencialmente.

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Si los manudos quedan fuera, perderían automáticamente la taquilla de un partido asegurado como locales en semifinales. Tratándose de un cruce de alto calibre, seguramente ante Saprissa o Herediano, las proyecciones más conservadoras indican que Alajuelense dejaría de percibir entre 60 y 75 millones de colones en una sola noche.

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Esa millonaria cifra contempla únicamente lo que se perdería la Liga por quedarse al margen de las semifinales;hay que tener en cuenta que avanzar a la fase final le garantizaría albergar al menos otro partido de primer nivel con ingresos muy superiores.

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Las ganancias se dispararían aún más si el equipo logra avanzar y fuerza una eventual Gran Final, el escenario más lucrativo posible para la dirigencia rojinegra en términos de taquilla masiva.

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En síntesis