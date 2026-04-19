Qué resultados necesita Alajuelense para clasificarse a semifinales del Clausura 2026 tras el empate en el clásico contra Saprissa

Tras el empate 1-1 en el Clásico Nacional ante DeportivoSaprissa, el panorama de Liga Deportiva Alajuelense en la pelea por un boleto a semifinales del Clausura 2026 queda sujeto a distintos escenarios.

Ahora, con todo aún en juego, el cierre del torneo se perfila como una definición ajustada donde cada punto puede marcar la diferencia para los dirigidos por el Machillo Ramírez.

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¿Qué debe pasar para que Alajuelense avance a semifinales tras empatar el clásico ante Saprissa?

Alajuelense sigue obligada a ganar sus dos partidos ante Puntarenas y Liberia para llegar a 29.

Con ese puntaje, superaría a Liberia si le gana en el duelo directo (los dejaría por debajo o igualados, dependiendo de su otro resultado).

Alajuelense y Saprissa no se sacaron diferencias en el Morera Soto (LDA).

El gran foco sigue siendo Cartaginés (26 pts): si los brumosos hacen 6 puntos, llegarían a 32 y serían inalcanzables; si hacen 4 puntos, llegarían a 30 y también complican; pero si suman 3 o menos, Alajuelense podría superarlos alcanzando 29.

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En resumen, Alajuelense necesita:

Ganar a Puntarenas

Ganar a Liberia

Que Cartaginés no sume más de 3 puntos en sus dos partidos

en sus dos partidos Que Liberia no haga pleno en su otro juego antes de enfrentar a la Liga

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