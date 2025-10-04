Es tendencia:
“Fue erróneo”: Christian Bolaños alerta a Costa Rica sobre la decisión que puede sellar el fracaso del Piojo Herrera rumbo al Mundial 2026

El tres veces mundialista con Costa Rica advierte sobre el grave error que puede sentenciar el destino del Piojo Herrera en La Sele.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Christian Bolaños advierte a Costa Rica.
© Alonso TenorioChristian Bolaños advierte a Costa Rica.

Tras conocerse la convocatoria definitiva de Miguel “Piojo” Herrera para que la Selección de Costa Rica afronte los juegos contra Honduras y Nicaragua (9 y 13 de octubre) rumbo al Mundial 2026, el histórico Christian Bolaños fue entrevistado por La Nación.

El ex Deportivo Saprissa aprovechó la ocasión para dar su opinión sobre el regreso de referentes como Celso Borges y Kendall Waston, pero también tocó un tema que, según sus palabras, sigue siendo relevante: el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Qatar 2022, ¿el origen de la debacle?

Para empezar, Bolaños aseguró que todavía no logra entender muchos de los llamados que se hicieron en aquel momento, bajo la dirección técnica de Luis Fernando Suárez.

“Había que tener cautela sobre todo por los llamados que se hacían, para mí no es bueno cuando uno convoca solo para mantener una lista, no por rendimiento. Si usted ve en diferentes años y generaciones… Yo vi el Mundial de Qatar y a muchos se lo regalaron. Desde ahí comenzó todo esto“, disparó el tres veces mundialista con la Tricolor.

A Bolaños le sobre experiencia mundialista (Getty Images).

A Bolaños le sobre experiencia mundialista (Getty Images).

No se les exigió a los jugadores un rendimiento cuando venían a una convocatoria: si uno no muestra un buen nivel en la siguiente convocatoria no aparecía, eso es un mensaje, pero eso no venía sucediendo. Hoy en día no se nota tanto eso”, añadió Bolaños.

“La bola de nieve ya está hecha”

Sobre la posibilidad de quedarse afuera del Norteamérica 2026, el ídolo morado aseguró: “Nunca es bueno no ir a un Mundial. Es un golpe que marca. En 2010, si bien es cierto, yo ya había ido a una Copa del Mundo, pero sabía que los cuatro años que venían serían duros. Nos dolió muchísimo, porque era el sueño, no hay nada mejor que eso. Hay sueños que están por encima de todo, como el Mundial“.

“Esta generación no sabe lo que es no ir a un Mundial, porque de nuevo insisto, en Qatar pasaron cosas extrañas, jugadores que no jugaban fueron a la Copa del Mundo. Fue un Mundial que cualquiera pudo ir… De ahí el mensaje ha sido erróneo. La bola de nieve ya está hecha, pero la experiencia que llegó puede servir de mucho”, concluyó Bolaños, dejando claro que los errores del pasado aún repercuten en la planificación actual del equipo patrio.

