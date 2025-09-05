Costa Rica no lo puede creer: el Piojo Herrera se la juega con la decisión que enfurece a los ticos rumbo al Mundial 2026

Las decisiones de Miguel “Piojo” Herrera al frente de la Selección de Costa Rica suelen tener buena recepción entre los fanáticos. A sus 57 años, el estratega mexicano se ha ganado respeto gracias a su experiencia, carácter y a su idea de ir siempre al frente con lo mejor que tiene a disposición.

Sin embargo, hay un punto que divide aguas con la afición tica: su insistencia en mantener en el once titular a Brandon Aguilera, el joven volante ofensivo del Rio Ave que porta la camiseta número 10.

Brandon Aguilera ante una nueva oportunidad

Tras una discreta participación en la Copa Oro 2025, donde contó con la confianza plena del técnico, Aguilera vuelve a aparecer en el once estelar para la difícil visita al Estadio Nacional de Managua, algo que ha encendido las críticas en redes sociales.

El rival será una Nicaragua motivada, dirigida por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, que quiere hacer valer la localía y hasta sacar provecho del cuestionado estado del césped sintético del coloso managüense. La ilusión pinolera es lograr un batacazo histórico frente a una Sele que llega con la presión de debutar con el pie derecho en la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Antes de la confirmación oficial, Futbol Centroamérica accedió a las planillas preliminares y constató que Aguilera saldría de arranque en el partido de este viernes. Minutos más tarde, la propia Fedefútbol oficializó la alineación.

¿Cómo forma Costa Rica ante Nicaragua?

Herrera apuesta por la seguridad en el arco con su capitán Keylor Navas. La línea de cinco defensores estará integrada por Carlos Mora y Joseph Mora como carrileros, mientras que Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa y Francisco Calvo conforman la zaga central. En el mediocampo estarán Orlando Galo, Brandon Aguilera y Josimar Alcócer, con Alonso Martínez y Manfred Ugalde como las principales cartas ofensivas.

En el banquillo esperan Alexander Lezcano, Patrick Sequeira, Santiago Van der Putten, Julio Cascante, Kenay Myrie, Anthony Contreras, Sebastián Acuña, Creichel Pérez, Ariel Lassiter, Andy Rojas, Kenneth Vargas y Alejandro Bran.

