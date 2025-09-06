Mientras Costa Rica preocupa y todos piden su regreso a La Sele, Celso Borges lanza un mensaje contundente

La Selección de Costa Rica comenzó con el pie izquierdo su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, tras igualar 1-1 frente a la Selección de Nicaragua en un partido que dejó más dudas que certezas. El equipo de Miguel Herrera mostró un nivel de juego discreto, lejos de las expectativas, y desperdició la oportunidad de arrancar con un triunfo en condición de visitante.

Ahora, lo más preocupante para los ticos fue que, pese a disputar gran parte del encuentro con un hombre de más, no lograron marcar diferencias ni imponer condiciones en el campo. En medio de este panorama de críticas y cuestionamientos, Celso Borges salió al paso y dejó un mensaje en torno a la situación que atraviesa la Tricolor.

ver también Arde Costa Rica: Francisco Calvo necesitó sólo tres palabras para desatar la furia de la afición tras el empate ante Nicaragua

¿Cuál fue el mensaje de Celso Borges a La Sele de Miguel Herrera?

Celso Borges utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a la Selección de Costa Rica en el inicio de las Eliminatorias. El experimentado mediocampista compartió una imagen viendo el partido desde casa y escribió “¡Vamos! Muchos éxitos en este nuevo proceso”, dejando claro su respaldo al grupo dirigido por Miguel Herrera en esta nueva etapa, pese a no estar en la convocatoria.

Publicidad

Publicidad

Celso Borges en sus redes sociales

Borges también analizó el panorama de Costa Rica en estas Eliminatorias y reconoció que la fórmula de siempre será clave: sumar empates como visitante y hacerse fuerte en casa. Para el mediocampista, esta estrategia cobra más relevancia que nunca, considerando la paridad del Grupo C, donde enfrentarán a selecciones como Nicaragua, Haití y Honduras.

Publicidad

¿Celso Borges regresa a la Selección de Costa Rica?

El bajo nivel mostrado por Costa Rica en su debut eliminatorio ha despertado un fuerte clamor entre los aficionados, quienes en redes sociales piden el regreso de Celso Borges a la Selección. Para muchos ticos, la experiencia, jerarquía y liderazgo del mediocampista serían piezas fundamentales.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo fue el último partido de Celso Borges con Costa Rica?

El último partido de Celso Borges con la Selección de Costa Rica se disputó el 9 de julio de 2023, en la Copa Oro, cuando la Tricolor cayó 2-0 frente a México. Aquella noche, el mediocampista jugó los 90 minutos, firmando así su más reciente aparición con la camiseta nacional en un torneo oficial.

Publicidad