“El nuevo número 10”: el Piojo Herrera ya definió quién se quedará con la camiseta de Brandon Aguilera en Costa Rica

Una de las grandes sorpresas de la convocatoria de Miguel “Piojo” Herrera para la Selección de Costa Rica de cara a la próxima fecha FIFA fue la ausencia de Brandon Aguilera.

El volante ofensivo del Rio Ave no solo había sido defendido a capa y espada por su entrenador frente a las críticas a su rendimiento, sino que además llevaba más de dos años sin quedar fuera de una convocatoria por partidos oficiales de la Tricolor; la última vez había sido en la Copa Oro 2023, cuando tenía apenas 20 años.

El número 10 se libera

Pero además de dejar un vacío en el mediocampo nacional, el marginamiento de Brandon Aguilera abre la oportunidad de elegir a un nuevo portador de la mítica dorsal número 10.

Antes del ex Liga Deportiva Alajuelense, los últimos jugadores en vestir este número fueron Elías Aguilar y Cristopher Núñez, pero ninguno de estos talentosos volantes forma parte del llamado de Herrera para esta doble jornada de eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

¿Quién tomará el uniforme de Brandon Aguilera?

Ante este panorama, quien se perfila para recibir el honor de llevar la camiseta número 10 es Josimar Alcocer, extremo del Westerlo de Bélgica, considerado uno de los puntos más altos del equipo nacional.

“Josimar Alcocer se perfila para ser el nuevo número 10 de la selección nacional”, informó el periodista Kevin Jiménez este lunes en un anuncio a través de sus redes sociales.

Actualmente, el legionario de 21 años porta el uniforme número 20, pero su gran rendimiento en los últimos partidos ha hecho que el Piojo Herrera le tenga en la mira como el próximo “10” de Costa Rica.

