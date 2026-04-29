“Ya está firmado”: Vicepresidente de Herediano confirma los fichajes que tanto estaban esperando para el Apertura 2026

Mientras Club Sport Herediano sigue enfocado en las semifinales del Clausura 2026 ante Club Sport Cartaginés, en los despachos ya empezaron a jugar otro partido: el del armado del equipo para la próxima temporada. Y lo que parecía una simple planificación terminó transformándose en un anuncio que sacude el mercado local.

¿Quiénes son los refuerzos confirmados en Herediano?

El encargado de confirmar lo que muchos esperaban fue Aquil Alí, vicepresidente de Fuerza Herediana, quien no dejó lugar a especulaciones: “Puedo confirmar que Lesme viene y que Aarón Suárez va a llegar. Lo que tengo confirmado por parte del equipo deportivo es que ya está firmado. Vamos a armar un equipo muy fuerte para estrenar el estadio, porque queremos ser campeones en ese primer torneo”.

La frase no solo confirma los fichajes, sino también la ambición del club. El objetivo está claro: llegar al Apertura 2026 con un plantel competitivo que esté a la altura de un momento histórico, como será la inauguración del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero. Y para eso, Herediano empezó a mover fichas con nombres que tienen peso propio.

Uno de ellos es Aarón Suárez, exvolante de Liga Deportiva Alajuelense, quien regresa al país tras su paso por el Iğdır FK. Su llegada no es casual: en el club lo ven como el recambio natural de Elías Aguilar, una de las piezas clave en la zona media del equipo.

Fernando Lesme y Aarón Suárez serán jugadores de Herediano. (Foto: Kevin Jiménez)

El otro nombre confirmado es el de Fernando Lesme, quien llega tras su etapa en Municipal Liberia, donde una lesión lo dejó fuera de acción en este torneo. A pesar de eso, en Herediano confían en su perfil y lo proyectan como una competencia directa para Marcel Hernández, goleador indiscutido del equipo.

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Lesme aporta características similares a las de Hernández: ataque a los espacios, presencia física y un juego aéreo que puede marcar diferencias. La idea es clara: elevar el nivel de competencia interna y darle al entrenador José Giacone más variantes ofensivas para encarar un calendario exigente.

Lo llamativo es el momento elegido para hacer estos anuncios. Con el equipo aún en plena competencia por el título, la dirigencia decidió anticiparse y enviar un mensaje fuerte hacia adentro y hacia afuera: Herediano no solo piensa en el presente, sino que ya está construyendo el futuro.

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Así, entre semifinales y fichajes confirmados, el club florense empieza a perfilar un proyecto que apunta alto. El nuevo estadio, los refuerzos y la ambición de ser campeón forman parte de una misma hoja de ruta. Y con las firmas ya estampadas, el mensaje es claro: Herediano quiere seguir marcando el ritmo en el fútbol costarricense.

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