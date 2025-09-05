Es tendencia:
Sentencia a favor de Keylor Navas: la FIFA interfiere a favor de la leyenda de Costa Rica con un mensaje contundente

La FIFA mandó un mensaje más que claro sobre lo que piensa de Keylor Navas y lo hizo público en sus canales oficiales.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

La FIFA respaldó al portero tico.
La FIFA respaldó al portero tico.

En las últimas horas, Keylor Navas fue muy cuestionado por el entrenador de la Selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, en plena conferencia de prensa. El portero fue menospreciado por su edad, a pesar de que sigue más vigente que nunca en los Pumas de la UNAM.

El Fantasma Figueroa se refirió a que Keylor ya no tiene 20 años como antes y que tiene dos manos y dos pies como cualquier otro portero. En medio de esta pelea, a la cual el ex Real Madrid no se subió, la FIFA mandó un mensaje que respalda el valor de Navas.

Entre Lamine Yamal y Alexander Isak: la FIFA le da a Keylor Navas el reconocimiento que lo hace único en Centroamérica

Entre Lamine Yamal y Alexander Isak: la FIFA le da a Keylor Navas el reconocimiento que lo hace único en Centroamérica

En sus canales oficiales, la casa madre del fútbol mundial decidió rendir homenaje a Keylor Navas y recordó una gran tapada que tuvo en el Mundial de Brasil 2014, donde pasó a la historia de Costa Rica y de las competencias mundiales. En X, la FIFA publicó la salvada del tico a un tiro libre que lanzó Pirlo.

Tweet placeholder

En medio de las palabras del Fantasma, el ente rector del fútbol a nivel mundial dejó en claro que Keylor Navas merece un reconocimiento por su trayectoria. A horas del partido con Nicaragua, Pumas también le mandó un mensaje de apoyo al costarricense.

El día de hoy queremos desearle mucho éxito a nuestro capitán Keylor Navas, en su partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026. ¡Con garra, Capi!“, escribió Pumas en su cuenta de X.

El posteo de Pumas en X.

El posteo de Pumas en X.

La respuesta del Piojo Herrera al Fantasma Figueroa por sus dichos contra Keylor Navas

Después de la conferencia del Fantasma, el Piojo Herrera decidió contestarle luego del menosprecio que recibió Keylor. Sin entrar en polémica, el técnico mexicano no le dio importancia a las palabras del chileno.

Cuando hay un arquero de esa talla, meterse en esto es buscar que nos saquemos, nos desubiquemos. Cuando hablas de un tipo como Keylor, tienes que pararte y sacarte el sombrero por lo que ha hecho en su carrera. Lo que digan o dejen de decir es para armar polémica“, respondió el Piojo.

