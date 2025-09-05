A horas del partido de la Selección de Costa Rica frente a Nicaragua, Keylor Navas aprovechó su tiempo libre para publicar un video en el que analizó sus mejores paradas en los equipos que formó parte a lo largo de su carrera, con una excepción que generó polémica.

La primera tapada que decidió incluir Keylor entre las más sensacionales de su trayectoria fue una que realizó en un clásico entre Real Madrid y Barcelona. El portero de la Sele tuvo una impresionante parada sobre el ángulo tras un remate de Lionel Messi. Este partido que se disputó en 2016 tuvo mucha relevancia, ya que marcó el fin de una racha de 39 partidos sin perder en España para el blaugrana.

La fantástica volada de Keylor para evitar el gol de Messi.

“Uno la ve y creo que la clave en esa parada fue estar viviendo el partido, concentrado“, comentó el ex Newell’s en un video que publicó en su canal de Youtube.

En segundo lugar, el ahora portero de Pumas eligió el penal parado a Theofanis Gekas con la Selección de Costa Rica, en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 frente a Grecia. Luego de esa importante tapada, Michael Umaña terminaría dándole la victoria a los Ticos y la histórica clasificación a los cuartos de final.

“Ese momento marca historia para nuestro país. Fue muy rápido, pegó en la mano, caí y me levanté. Fue increíble“, recordó Keylor Navas tras el recordado penal que pudo evitar hace 11 años atrás.

La decisión de Keylor Navas que generó polémica

Luego, el portero de la Sele incluyó tapadas durante su estadía en Levante, PSG, Nottingham Forest y Pumas, pero se olvidó de Newell’s Old Boys. Por este motivo, recibió una ola de comentarios desde Argentina enojados por el ninguneo hacia el equipo rosarino.