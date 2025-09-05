Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Selección de Costa Rica

Entre Lionel Messi y La Sele: Keylor Navas tuvo que elegir y su respuesta sorprendió a todos en Costa Rica

En la previa del inicio de la última ronda de las Eliminatorias, Keylor Navas realizó un posteo y eligió entre Costa Rica y Lionel Messi.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El portero tico también tuvo un gesto que causó enojo en Argentina.
© Getty ImagesEl portero tico también tuvo un gesto que causó enojo en Argentina.

A horas del partido de la Selección de Costa Rica frente a Nicaragua, Keylor Navas aprovechó su tiempo libre para publicar un video en el que analizó sus mejores paradas en los equipos que formó parte a lo largo de su carrera, con una excepción que generó polémica.

La primera tapada que decidió incluir Keylor entre las más sensacionales de su trayectoria fue una que realizó en un clásico entre Real Madrid y Barcelona. El portero de la Sele tuvo una impresionante parada sobre el ángulo tras un remate de Lionel Messi. Este partido que se disputó en 2016 tuvo mucha relevancia, ya que marcó el fin de una racha de 39 partidos sin perder en España para el blaugrana.

La fantástica volada de Keylor para evitar el gol de Messi.

La fantástica volada de Keylor para evitar el gol de Messi.

Publicidad

Uno la ve y creo que la clave en esa parada fue estar viviendo el partido, concentrado“, comentó el ex Newell’s en un video que publicó en su canal de Youtube.

“Llenarle la canasta”: Fantasma Figueroa desprecia a Keylor Navas y enfurece a toda Costa Rica antes del partido con Nicaragua

ver también

“Llenarle la canasta”: Fantasma Figueroa desprecia a Keylor Navas y enfurece a toda Costa Rica antes del partido con Nicaragua

En segundo lugar, el ahora portero de Pumas eligió el penal parado a Theofanis Gekas con la Selección de Costa Rica, en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 frente a Grecia. Luego de esa importante tapada, Michael Umaña terminaría dándole la victoria a los Ticos y la histórica clasificación a los cuartos de final.

Publicidad

Ese momento marca historia para nuestro país. Fue muy rápido, pegó en la mano, caí y me levanté. Fue increíble“, recordó Keylor Navas tras el recordado penal que pudo evitar hace 11 años atrás.

La decisión de Keylor Navas que generó polémica

Luego, el portero de la Sele incluyó tapadas durante su estadía en Levante, PSG, Nottingham Forest y Pumas, pero se olvidó de Newell’s Old Boys. Por este motivo, recibió una ola de comentarios desde Argentina enojados por el ninguneo hacia el equipo rosarino.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El futbol de Guatemala nuevamente se cruza en el camino de Lionel Messi e Inter Miami
Guatemala

El futbol de Guatemala nuevamente se cruza en el camino de Lionel Messi e Inter Miami

Figura de Guatemala está en el radar de Leo Messi
Guatemala

Figura de Guatemala está en el radar de Leo Messi

Keylor Navas eligió al rival que más lo hizo sufrir: "Se movía demasiado rápido"
Costa Rica

Keylor Navas eligió al rival que más lo hizo sufrir: "Se movía demasiado rápido"

Vladimir Quesada da un paso más en la limpieza del equipo
Deportivo Saprissa

Vladimir Quesada da un paso más en la limpieza del equipo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo