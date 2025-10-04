Se olvida de La Sele: la reacción de Anthony Contreras tras quedar fuera de la convocatoria del Piojo Herrera

El nombre de Anthony Contreras había sido uno de los más comentados en las convocatorias de Miguel “Piojo” Herrera para las dos primeras jornadas de la Selección de Costa Rica en la fase final de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El delantero del Riga FC de Letonia, que regresaba al combinado nacional tras 10 meses sin ser citado, sumó 26 minutos en el decepcionante empate 1-1 ante Nicaragua y 5 minutos en el casi catastrófico 3-3 contra Haití.

La limpieza del Piojo Herrera

Aunque tuvo muy poco tiempo para demostrar su nivel, el mundialista en Qatar 2022 no dejó buenas sensaciones entre los fanáticos y, aparentemente, tampoco convenció al cuerpo técnico, ya que Herrera decidió dejarlo fuera de su última convocatoria.

Además de Contreras, los legionarios Ariel Lassiter y Brandon Aguilera también fueron borrados por el estratega mexicano. Esta decisión permitió el regreso de jugadores históricos como Kendall Waston y Celso Borges, quienes aportarán su experiencia de cara a los cruciales partidos que se avecinan: primero visitando el siempre hostil Estadio Francisco Morazán en Honduras y luego recibiendo a Nicaragua en el Estadio Nacional.

¿Cómo reaccionó Anthony Contreras?

Minutos después de que Fedefútbol anunciara la convocatoria, Contreras, quien acumula 8 goles en la presente Liga de Letonia, compartió a través de sus historias de Instagram un breve video junto a su pareja, la letona Erīna Krūze, disfrutando de una soleada tarde desde el muelle de una pequeña laguna. Con este gesto, el delantero con pasado en Herediano dejó entrever que no se desanimará por la exclusión de la Selección Nacional.

Anthony Contreras compartió un video disfrutando junto a su pareja (Instagram).

El atacante seguirá trabajando en el Riga FC con el objetivo de mantener su nivel competitivo y demostrar que puede volver a ser tomado en cuenta por Herrera. Su enfoque estará en ganarse un lugar en la Tricolor para la siguiente fecha FIFA, con la esperanza de participar, en caso de que Costa Rica asegure la clasificación, en la Copa del Mundo 2026.