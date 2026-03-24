“Se los anticipo”: el candidato que pelearía con Osael Maroto y Rodolfo Villalobos por presidir la Fedefútbol en 2027

A Osael Maroto todavía le queda un año y medio como presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). En septiembe de 2027 se llevarán a cabo las elecciones que podrían traer caras nuevas —o no tanto— a la cúpula dirigenicial del deporte rey en el país.

Al parecer, Maroto tendría intención de buscar la reelección después de un ciclo que comenzó en 2023 y estuvo marcado por el fracaso rumbo al Mundial, generando el despido de Miguel Herrera (DT) e Ignacio Hierro (director de selecciones nacionales) para traer en su lugar a Fernando Batista y Ronald González, respectivamente.

El otro candidato sería Rodolfo Villalobos, quien estuvo al frente de la Federación durante ocho años y actualmente se desempeña como miembro del Consejo de la FIFA. “No puedo confirmarlo, pero tampoco descartarlo. Yo debo evaluar los escenarios. Sí meditaría un posible regreso, como todas las decisiones en la vida. Uno debe pensar y analizar”, le dijo meses atrás a La Nación.

Jafet Soto quiere sentarse en el trono de la Fedefútbol

Además de estos dos perfiles, estaría la chance de que un “tapado” se sume a la puja por la presidencia de la Fedefútbol. Y, según afirmó este martes el periodista Josué Quesada en en su programa, Teléfono Rojo, ese sería el actual miembro del Comité Ejecutivo y presidente de Club Sport Herediano, Jafet Soto.

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“En un año y tres meses, más o menos, vuelve a haber elecciones. Y se las anticipo: van a ser Rodolfo Villalobos, Osael Maroto y Jafet Soto. Esas tres papeletas”, soltó Quesada. La idea de que el ídolo florense tome la batuta del fútbol tico no es nueva. De hecho, el propio directivo ya lo había dado a entender.

El pasado 20 de octubre, cuando todavía era DT de Herediano, Soto le lanzó un claro dardo a la Federación: “Tengo otras aspiraciones y mucho apoyo. Puede ser que me canse de Heredia, pero voy a ir a otro lado (…) Podría decir que en dos años van a cambiar las cosas, en dos años van a cambiar las cosas, porque ya tengo ganas de que cambien las cosas“. ¿Habrá llegado su momento?

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