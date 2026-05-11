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Los cinco nombres que más títulos ganaron en Alajuelense en su historia como jugadores

Estos son los jugadores que más triunfaron con la camiseta de Alajuelense entre títulos nacionales e internacionales.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Alajuelense festeja la 31.
© Prensa AlajuelenseAlajuelense festeja la 31.

A lo largo de los 104 años de historia que tiene, la Liga Deportiva Alajuelense conquistó una enorme cantidad de títulos. Sólo unos pocos tuvieron la oportunidad de levantar tantos trofeos que quisiera tener cualquier equipo de Centroamérica en su vitrina.

5- Javier Delgado: 10 títulos

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Habiendo jugado 377 partidos en su extensa trayectoria con la Liga, Javier Delgado logró levantar una decena de títulos con la camiseta rojinegra. Fueron ocho campeonatos nacionales, una Copa Grandes de Centroamérica y una UNCAF.

4-Álvaro Mesén: 10 títulos

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Al igual que Delgado, Álvaro Mesén sumó la misma cantidad de títulos. El portero fue parte de una época dorada de la Liga. Estuvo presente en la Concachampions del 2004. Ganó el Torneo de UNCAF y el Torneo Grandes de Centroamérica. También sumó siete campeonatos nacionales entre 1992 y 2003.

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3- Harold Wallace: 11 títulos

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Harold junto a Luis Marín luciendo algunos de los trofeos.

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El lateral derecho fue otro de los que compartió etapa con Álvaro Mesén. Harold Wallace llegó a Alajuelense en 1995 hasta el año 2002. Luego regresó en 2003 y se marchó en 2008. En estos períodos, ganó siete campeonatos nacionales y cuatro trofeos internacionales (incluida la Concachampions del 2004).

2- Wilmer López: 12 títulos

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Wilmer en su etapa como jugador.

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El Pato López, una de las grandes leyendas de la institución manuda, es el segundo que más títulos ganó como jugador. Fueron siete campeonatos nacionales y cinco internacionales: Copa de Campeones de la CONCACAF (2004), Grandes de Centroamérica (1996), Copa Interclubes UNCAF (1996, 2002, 2005).

1- Luis Marín: 13 títulos

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Luis Marín es el máximo ganador.

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Entre los 90 y los 00, Luis Marín se convirtió en el más laureado de la historia de Alajuelense. A lo largo de su recorrido en el club rojinegro, logró levantar nueve campeonatos nacionales y cuatro internacionales: Concachampions (2004), Grandes de Centroamérica (1996) y Copa Interclubes UNCAF (2002, 2005).

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