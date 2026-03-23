Sancionado por Fedefútbol: Saprissa recibe una noticia que no esperaba y Roberto Artavia queda comprometido

La disputa por uno de los puestos más importantes dentro de la Fedefútbol empieza a tomar forma y Roberto Artavia como presidente del Saprissa ya aparece en el centro del escenario.

El presidente de Saprissa busca dar el salto al máximo órgano del fútbol costarricense, pero en esa carrera no la tendrá sencilla, ya que enfrente surge un contendiente que, al menos por ahora, luce con mejores números y mayor respaldo de cara a la votación.

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La noticia que no se esperaban desde Saprissa

Stewart Gómez, quien en su momento fue sancionado por el Comité de Ética de la Fedefútbol por un caso vinculado al manejo de dinero en un viaje de la Selección de Fútbol Playa a El Salvador, vuelve a quedar en el foco público, pero ahora por su aspiración dentro del organismo.

El actual presidente de Fútbol Playa ahora también figura como candidato para ocupar el cargo de director 1 en la FEDEFUTBOL, por lo que su nombre toma relevancia nuevamente en medio del proceso electoral federativo.

Stewart Gómez – X

Stewart Gómez llega con ventaja sobre Roberto Artavia

A un mes de la asamblea, Stewart Gómez aparece con una base cercana a 14 votos, una cifra que lo pone por delante de Roberto Artavia en la disputa por el puesto de director 1 en la Fedefútbol.

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Aunque todavía no alcanza los 17 apoyos necesarios para ganar, su respaldo actual, impulsado por sectores como la Liga de Ascenso, el Fútbol Femenino, el Futsal y el Fútbol Playa, lo perfila hoy con ventaja en la contienda.

Pese a que Saprissa pertenece al bloque de clubes de Primera División, Roberto Artavia no tendría un respaldo unánime dentro de ese sector para dar el salto al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

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Roberto Artavia – Presidente del Saprissa

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La falta de apoyo claro en el entorno de Unafut aparece hoy como su mayor dificultad en la contienda, por lo que el presidente morado estará obligado a mover fichas y tejer acuerdos en poco tiempo si pretende cambiar el panorama antes de la asamblea.

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