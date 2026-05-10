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Clausura 2026

Se ilusiona con la 41: Saprissa recibe la mejor noticia antes de jugar la final contra Herediano

Después de pasar a la final, Saprissa podrá tener a dos figuras muy importantes contra Herediano.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El técnico sumará dos refuerzos para la final.
© Prensa SaprissaEl técnico sumará dos refuerzos para la final.

El Deportivo Saprissa está en la final del Torneo Clausura 2026. El equipo morado sacó la semifinal contra Liberia por un resultado global de 3-1 y se enfrentará a Herediano en la serie definitoria de Segunda Fase.

Éste miércoles 13 de mayo será la ida en La Cueva. Ese día, tanto Mariano Torres como Fidel Escobar cumplirán las tres fechas de sanción que les impuso el Comité Disciplinario de la Fedefútbol. Significa que podrán estar en la vuelta en el Carlos Alvarado.

Hernán Medford tendrá a Mariano Torres y Fidel Escobar en la final contra Herediano

Es una muy buena noticia para Hernán Medford, que no los pudo tener contra Liberia y ahora sabe que contará con dos jugadores muy importante y de mucha experiencia para la revancha. A esta altura y por lo decisivo del encuentro, son dos refuerzos que le darán un gran valor.

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De esta manera, en la revancha de la final de Segunda Fase, el técnico morado volverá a alinear al capitán y emblema del equipo. Mariano Torres estará nuevamente en el lugar que ocupó Orlando Sinclair en las semifinales y seguramente el miércoles en la ida.

Teniendo en cuenta que Pablo Arboine llegó a la revancha de este domingo con lo justo desde lo físico, es probable que Fidel Escobar regrese a la zaga defensiva en el Carlos Alvarado. Además, hay que tener en cuenta que habrá pocos días de descanso por el partido entre semana.

Con estos dos regresos, Hernán Medford tendrá más variantes para superar a Herediano y estirar la definición del campeonato nacional hasta la Gran Final. Resta saber qué sucederá con Luis Paradela, quien este domingo volvió a quedar fuera de la convocatoria por lesión.

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En resumen

  • Saprissa enfrentará a Herediano en la final tras vencer a Liberia con global 3-1.
  • Mariano Torres y Fidel Escobar regresarán para el partido de vuelta tras cumplir sanción.
  • El técnico Hernán Medford recupera a sus figuras para el cierre en el Carlos Alvarado.

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