Unafut ya advirtió: Herediano se acerca al castigo más temido en plena euforia por vencer a Alajuelense

El ambiente dentro del Club Sport Herediano sigue siendo eufórico por la enorme victoria conseguida la noche del sábado en el Clásico Provincial ante Liga Deportiva Alajuelense.

Tras iniciar abajo en el marcador por un golazo tempranero de Creichel Pérez, los dirigidos por José Giacone reaccionaron de la mano de Marcel Hernández para concretar un triunfo por 2-1 que les permitió aprovechar el tropiezo de Cartaginés ante Pérez Zeledón y treparse al liderato del Torneo Clausura 2026.

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Herediano en el fondo de la tabla

Sin embargo, no todas son buenas noticias para el equipo que preside Jafet Soto. Este lunes, la Unafut compartió la tabla de minutos Sub-21 del Clausura 2026, y el panorama rojiamarillo en este apartado es alarmante.

Con apenas 751 minutos acumulados, Herediano ocupa el último lugar de la clasificación y todavía tiene un largo camino por recorrer para alcanzar los 1200′ exigidos por reglamento. Si bien el juvenil Gabriel Sibaja, de 17 años, disputó 70 minutos ante Alajuelense, no fue suficiente para despegarse del fondo de la tabla.

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Con solo cinco partidos restantes en la fase regular del Clausura, el cuerpo técnico florense no puede depender únicamente de un futbolista para cumplir con la normativa.

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En este contexto, el José Giacone deberá tomar decisiones rápidas sobre qué otros juveniles tendrán minutos en las próximas fechas, sin comprometer el rendimiento de un equipo que hoy pelea en lo más alto.

¿Qué pasa si no se cumple la regla Sub-21?

¿Qué ocurre si no se alcanza el mínimo exigido? El reglamento de la Primera División es contundente: además de sanciones económicas, el club que incumpla la norma se expone a la deducción de tres puntos en la clasificación.

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Para Herediano, esa posible quita podría cambiarlo todo. En una tabla tan apretada, perder puntos significaría comprometer el liderato y, consecuentemente, el acceso directo a una eventual Gran Final.

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En síntesis

– Advertencia oficial: Unafut actualizó la tabla Sub-21 y Herediano es último con 751 minutos.

– Cuenta regresiva: le restan 5 partidos para llegar a los 1200 minutos obligatorios.

– Riesgo real: si no cumple, puede sufrir multa y quita de 3 puntos en plena lucha por el liderato.