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Clausura 2026

Entre Saprissa, Herediano, Liberia y Cartaginés: Rolando Fonseca elige al candidato a ser campeón

Fonseca habló sobre la definición del Clausura 2026 y se animó a dar al máximo candidato a quedarse con el título.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El analista de fútbol eligió a su favorito.
© Captura TN7El analista de fútbol eligió a su favorito.

Rolando Fonseca hizo un análisis de los cuatro equipos que jugarán la vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga Promérica este fin de semana. El analista y periodista destacó a los que tienen grandes posibilidades de avanzar a la final y hasta eligió a su candidato.

Sobre el partido que se definirá este sábado por la noche, entre Herediano y Cartaginés, Fonseca destacó el planteamiento que propuso José Giacone en el Fello Meza. El Team ganó por 1-0 la ida y se quedó con la ventaja para definir la serie de local.

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En estas instancias se gana. Las formas, en estos encuentros, no importan; se gana. Nadie, en los últimos tres años, va a decir que aquel quedó campeón jugando feo y aquel eliminado jugando lindo. No importan las formas, es ganar. Lo fundamental es ganarla, el cómo no interesa. Nadie se va a acordar de cómo jugó tal o cual equipo, sino de que ganó”, explicó el histórico jugador.

En cuanto al Deportivo Saprissa, su otro candidato a quedarse con la semifinal frente a Liberia en La Cueva, también resaltó que obtuvo un buen empate en el Baltodano Briceño con todas las bajas que tuvo.

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Saprissa se vino con un empate de Liberia que, con bajas o no, es un buen resultado. Además, Saprissa es el equipo grande, el de chapa, de gran afición y de todo, y tiene que hacer valer su casa. Los favoritos para este fin de semana tienen que ser Herediano y Saprissa”, declaró en una entrevista con La Nación.

Herediano es el candidato a ser campeón en Segunda Fase

Con respecto a la final, Fonseca pronosticó que Herediano es el máximo candidato a quedarse con el campeonato nacional: “Para mí, Herediano no va a dejar que esto se extienda a una Gran Final, porque, si es contra Saprissa, debe tratar de sacar un buen resultado en el campo morado y poder cerrar en casa. Estos dos equipos se han hecho fuertes uno contra el otro en casa. Si Saprissa quiere llegar a una Gran Final, tiene que golpear mucho en casa”.

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En resumen

  • Rolando Fonseca pronosticó que Herediano y Saprissa son los favoritos para avanzar a la final.
  • El histórico jugador destacó el empate obtenido por el Deportivo Saprissa en el Baltodano Briceño.
  • Fonseca afirmó que Herediano es el máximo candidato para ganar el campeonato nacional actual.

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