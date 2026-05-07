Entre Saprissa, Herediano, Liberia y Cartaginés: Rolando Fonseca elige al candidato a ser campeón

Fonseca habló sobre la definición del Clausura 2026 y se animó a dar al máximo candidato a quedarse con el título.

Rolando Fonseca hizo un análisis de los cuatro equipos que jugarán la vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga Promérica este fin de semana. El analista y periodista destacó a los que tienen grandes posibilidades de avanzar a la final y hasta eligió a su candidato.

Sobre el partido que se definirá este sábado por la noche, entre Herediano y Cartaginés, Fonseca destacó el planteamiento que propuso José Giacone en el Fello Meza. El Team ganó por 1-0 la ida y se quedó con la ventaja para definir la serie de local.

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“En estas instancias se gana. Las formas, en estos encuentros, no importan; se gana. Nadie, en los últimos tres años, va a decir que aquel quedó campeón jugando feo y aquel eliminado jugando lindo. No importan las formas, es ganar. Lo fundamental es ganarla, el cómo no interesa. Nadie se va a acordar de cómo jugó tal o cual equipo, sino de que ganó”, explicó el histórico jugador.

En cuanto al Deportivo Saprissa, su otro candidato a quedarse con la semifinal frente a Liberia en La Cueva, también resaltó que obtuvo un buen empate en el Baltodano Briceño con todas las bajas que tuvo.

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“Saprissa se vino con un empate de Liberia que, con bajas o no, es un buen resultado. Además, Saprissa es el equipo grande, el de chapa, de gran afición y de todo, y tiene que hacer valer su casa. Los favoritos para este fin de semana tienen que ser Herediano y Saprissa”, declaró en una entrevista con La Nación.

Herediano es el candidato a ser campeón en Segunda Fase

Con respecto a la final, Fonseca pronosticó que Herediano es el máximo candidato a quedarse con el campeonato nacional: “Para mí, Herediano no va a dejar que esto se extienda a una Gran Final, porque, si es contra Saprissa, debe tratar de sacar un buen resultado en el campo morado y poder cerrar en casa. Estos dos equipos se han hecho fuertes uno contra el otro en casa. Si Saprissa quiere llegar a una Gran Final, tiene que golpear mucho en casa”.

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En resumen