Se fue mal de Saprissa y ahora puede dejar afuera de las semifinales a Alajuelense: “Esto es un premio”

En medio del complicado momento que atraviesa Alajuelense en el Clausura 2026, donde pelea por no quedarse fuera de las semifinales, apareció un factor inesperado que podría influir directamente en su destino

Se trata de un exjugador de Saprissa que ahora, desde otra vereda, tiene en sus manos la posibilidad de complicar aún más el panorama rojinegro en este cierre de torneo.

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¿Quién es el exSaprissa que ahora puede dejar fuera a Alajuelense?

Se trata de Elian Lanfranchi, el joven argentino de Cartaginés que con apenas 16 años marcó su primer gol en el fútbol nacional y empieza a dar de qué hablar.

El juvenil argentino de Cartaginés anotó a los 52 minutos el gol con el que los brumosos derrotaron 2-1 a San Carlos en la jornada 17, un resultado que también movió la pelea por las semifinales y que mete presión sobre Alajuelense en este cierre del Clausura 2026.

Elian Lanfranchi – Cartaginés

Una etapa gris en Saprissa

Además, Elian Lanfranchi llegó a Cartaginés hace casi dos años, luego de formarse en las divisiones menores de Saprissa, club del que salió con un sabor amargo según contó su padre, Roberto.

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“El proceso fue duro para él, el llegó a Cartago golpeado de otro lado y de repente acá le abrieron las puertas, el profe Greivin (Mora) le dio una posición que para nosotros no era la habitual, porque jugaba de contención y creativo y él lo puso de nuevo“, aseveró Roberto para La Teja.

“Fueron por cuestiones administrativas en ese momento de la gente que estaba de Saprissa, el técnico, la verdad es todo un tema y este es un lindo momento para ahora acordarme de esas cosas feas que le han hecho vivir“, sentenció.

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Revancha en Cartaginés

“Él vino a Cartago y todo ha sido muy diferente, este es un premio al esfuerzo y sacrificio que hizo en liga menor. Llegó en junio del 2024 y se sintió cómodo, a gusto, con los compañeros muy bien y se adaptó en seguida”, comentó su padre Roberto para La Teja.

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“Uno lo ve en ligas menores haciendo goles y todo, pero verlo debutar en primera división y anotar es el sueño de todo padre, lo de él es hacer goles, lo pusieron por eso y esto le da un voto de confianza”, afirmó Roberto.

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Roberto Lanfranchi vivió un gran momento junto a su hijo en el juego del Cartaginés. (Hamilton Ramírez/Hamilton Ramírez)

Qué necesita Alajuelense para clasificar a semifinales

Alajuelense está obligado a cerrar perfecto el torneo si quiere mantenerse con vida.

Debe ganar sus dos partidos ante Puntarenas y Liberia para llegar a 29 puntos, pero además dependerá de otros resultados: necesita que Cartaginés tropiece ante Guadalupe o que Saprissa deje puntos en sus compromisos restantes para meterse entre los cuatro mejores del Clausura 2026.

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