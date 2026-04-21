Liberia y Cartaginés ponen a Alajuelense contra las cuerdas: el milagro que necesita para clasificar en el cierre del Clausura 2026

El margen de error se esfumó para Liga Deportiva Alajuelense. Tras los resultados de este martes en el arranque la jornada 17, el panorama para el vigente campeón es crítico: las victorias de Liberia (1-0 ante Sporting) y de Cartaginés (2-0 sobre San Carlos) lo dejaron contra las cuerdas y dependiendo de una combinación de resultados que roza lo milagroso.

Actualmente, el equipo de Óscar Ramírez se ubica en la quinta posición del Torneo Clausura 2026 con 23 puntos. La distancia con sus rivales directos se estiró de forma peligrosa: está a 5 unidades de Saprissa, que juega mañana con Guadalupe, a 6 de los brumosos y a 7 de los liberianos. Con solo 6 puntos en disputa para la Liga, el escenario es de vida o muerte.

El camino al milagro: ¿Qué debe pasar para que Alajuelense clasifique?

Para que Alajuelense logre meterse entre los cuatro mejores y defender su corona, el primer paso es innegociable: ganar sus dos partidos restantes ante Puntarenas y Liberia. Con esto, la Liga alcanzaría los 29 puntos. A partir de ahí, debe esperar que se cumpla uno de estos dos escenarios:

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Escenario 1, el tropiezo de Cartaginés

Es la vía más directa, aunque Alajuelense no depende de sí mismo y eso la vuelve sumamente compleja. Si hace su tarea y llega a 29 unidades, necesita que Cartaginés pierda en la última jornada ante Guadalupe.

Si esto ocurre, ambos empatarían con 29 puntos y la definición se iría a la diferencia de gol .

. En este apartado, la Liga tiene la ventaja: hoy cuenta con un +6, mientras que los de la Vieja Metrópoli tienen un +1.

Escenario 2, el desplome de Saprissa

Este escenario es menos probable, pero matemáticamente posible. Saprissa tiene 28 unidades y le restan dos juegos (Guadalupe y Puntarenas). Para que LDA lo logre destronar, los de Hernán Medford debería perder sus dos partidos. Si el Monstruo suma apenas un punto más, llegaría a 29, aunque su diferencia de gol actual (+8) no lo mantendría tan a salvo.

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Pos. Equipo Puntos DG 1° Herediano 34 +15 2° Liberia 30 +5 3° Cartaginés 29 +1 4° Saprissa* 28 +8 5° Alajuelense 23 +6

¿Cuándo y a qué hora juega LDA vs. Puntarenas?

El partido de Alajuelense contra Puntarenas tendrá lugar este jueves 23 de abril, a las 8:00 p.m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. La transmisión estará a cargo de FUTV.

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En resumen

Alajuelense quedó quinto con 23 puntos y solo le sirven dos victorias para aspirar al milagro de la clasificación.

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Además de ganar, la Liga necesita que Cartaginés pierda ante Guadalupe para empatar en 29 unidades y avanzar por diferencia de gol.

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