Se fue de Botafogo: Jorshuad Pilarte da el salto a un grande de Argentina y sorprende a Costa Rica

El fútbol costarricense comienza a ilusionarse con una promesa llamada Jorshuad Pilarte. Tiene 16 años, es oriundo de Ciudad Quesada y debutó frente a todos los flashes en el primer equipo de AD San Carlos el pasado 7 de diciembre, ingresando en el epílogo del partido que perdieron 0-2 con Liga Deportiva Alajuelense por la última fecha del Apertura 2025.

Desde entonces, el mediocampista ofensivo fue dando muestras de su talento que le abrieron puertas. Primero, capitaneó a la Sub-17 de Costa Rica que clasificó al Mundial de Qatar, aportando dos goles y dos asistencias en el Grupo D, y luego, Fernando Batista lo convocó por vez primera a la selección mayor.

En su primer microciclo, “Bocha” quiso seguir de cerca a los jugadores locales y demostró que Pilarte está en su radar. Sin embargo, el motivo por el que el sancarleño empezó a ganar mayor notoriedad se debe al interés que despertó en Botafogo, uno de los equipos grandes de Brasil, donde estuvo a prueba.

Jorshuad Pilarte, de Botafogo a River Plate

Después de sumar experiencia en el club de Río de Janeiro, a Jorshuad Pilarte le surgió otra gran oportunidad: “El muchacho terminó ya la pasantía en Botafogo. Muy bien, ¿eh? Estuvo dos o tres semanas allí. Y ahora, arranca hoy una pasantía en otro equipo gigante de Sudamérica, en Argentina: River Plate“, confirmó el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva.

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Esta no es la primera vez que un futbolista vinculado a San Carlos da el salto a River. El mediocampista Gabriel Leiva lo hizo en 2012, al pasar de las categorías menores de Saprissa al Millonario. Y el antecedente más cercano en el tiempo de un centroamericano, es el de la joya panameña Estevis López, que ahora milita en Veraguas United y dará el salto a Europa.

“La cosa se me han ido dando bien, gracias a Dios. Y confiando en Dios siempre, por el buen camino siempre. Trato de asimilarlo bien. Siento que la técnica es uno de mis puntos fuertes en la cancha, mentalmente también siento que soy fuerte“, había externado Pilarte días atrás. Atributos que sin duda le servirán para mostrarse y tratar de llenar los ojos de uno de los clubes más exigente del continente.

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