Desde Brasil quedaron asombrados: el joven talento de Costa Rica que podría fichar por un gigante de Sudamérica

En el fútbol deCosta Rica hay nombres que aparecen de a poco y otros que irrumpen con fuerza. Y en pleno 2026, uno de los que empieza a sonar cada vez más fuerte es el de Jorshua Pilarte, una joya de apenas 16 años que ya está llamando la atención fuera del país.

El volante ofensivo de la AD San Carlos no solo es el capitán de la Selección Sub-17 que disputará el Mundial de Catar 2026, sino que además ya tuvo su primera experiencia en el fútbol brasileño. Y no fue en cualquier lugar. Pilarte estuvo a prueba en el Botafogo, uno de los clubes más importantes de Brasil y reciente campeón de la Copa Libertadores 2024.

Jorshua Pilarte ya levantó interés en Brasil

Según contó el presidente de AD San Carlos, Luis Carlos Chacón, el joven dejó una impresión más que positiva durante su estadía. Técnica, visión de juego y personalidad fueron algunas de las cualidades que destacaron en territorio brasileño, donde no tardó en captar la atención.

“La verdad, estamos muy contentos por la experiencia que está viviendo Pilarte, con solo 16 años y vea dónde se está mostrando”, explicó Chacón, dejando en claro que el club sigue de cerca cada paso de su futbolista.

Jorshua Pilarte se destacó en sus pruebas en Botafogo. (Foto: La Nación)

En tono paródico, mientras en Costa Rica todavía está sacando la cédula, en Brasil ya lo están analizando como posible refuerzo a futuro. Una escena que refleja el potencial que le ven desde afuera y que empieza a posicionarlo como uno de los nombres a seguir.

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Eso sí, por ahora no hay negociación formal. La edad juega un papel clave. Al ser menor, Pilarte no puede ser transferido libremente sin cumplir ciertos requisitos, como el aval familiar o esperar a la mayoría de edad. Por eso, este tipo de pruebas funcionan más como evaluaciones a largo plazo que como fichajes inmediatos.

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En el entorno del jugador lo entienden así. Los clubes europeos y sudamericanos suelen observar primero la adaptación, el comportamiento y el rendimiento en contextos distintos antes de avanzar con cualquier movimiento.

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Mientras tanto, el crecimiento de Pilarte no se detiene. Incluso ya fue considerado por Fernando Batista para un microciclo con la Selección Mayor, una señal clara de que su proyección va en serio.

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Datos Claves

Jorshua Pilarte , volante de 16 años, realizó una prueba deportiva en el club Botafogo de Brasil.

, volante de 16 años, realizó una prueba deportiva en el club de Brasil. El futbolista de San Carlos es el capitán de la Selección Sub-17 para el Mundial Catar 2026.

para el Mundial Catar 2026. Luis Carlos Chacón, presidente de San Carlos, confirmó que el jugador participó en microciclos de Selección Mayor.