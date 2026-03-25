Alajuelense lo quiso, brilló en la Selección de Costa Rica y ahora dará el salto a un gigante de Brasil

El mercado y la proyección internacional vuelven a cruzarse con el talento joven del fútbol costarricense. La Liga Deportiva Alajuelense lo tuvo en carpeta, pero un gigante de Brasil le ha ganado la pulseada y ya se lo lleva para verlo bien de cerca.

¿Qué futbolista de Costa Rica se fue a Brasil?

Se trata de Jorshuad Pilarte, una de las grandes apariciones de la Selección Sub-17, dará un paso clave en su carrera al viajar a Brasil para realizar una pasantía con Botafogo. El mediocampista de San Carlos, ahora tendrá la oportunidad de medirse en un entorno de alta exigencia y mostrar por qué es considerado una de las promesas más interesantes del país.

El nombre de Pilarte no es nuevo para quienes siguen de cerca los procesos juveniles de la Tricolor. El sancarleño fue pieza fundamental en la clasificación de Costa Rica al Mundial Sub-17, destacando por su capacidad para manejar los tiempos del juego y su claridad en la toma de decisiones. Ese rendimiento no pasó desapercibido y fue el punto de partida para que distintos actores del mercado empezaran a fijarse en él, incluyendo clubes grandes del ámbito local.

De hecho, según reveló el periodista Joshua Quesada, Alajuelense lo tuvo en carpeta como una apuesta a futuro. Sin embargo, el destino del volante tomó otro rumbo y ahora apunta directamente al exterior. Brasil aparece como el siguiente escenario en su crecimiento, con Botafogo como plataforma para potenciar sus condiciones en un contexto competitivo que exige adaptación rápida y personalidad.

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Desde San Carlos confirmaron que el viaje ya está completamente encaminado. El gerente deportivo del club explicó que la oportunidad surge a partir de su exposición en la Selección y del trabajo de sus representantes. “Al principio todo esto se da primero por la selección, que él ha sido mostrado ahí, los representantes de él también juegan un papel importantísimo y que en base a eso se ha dado el acercamiento”, detalló, marcando el origen de la gestión.

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El club brasileño ya envió la carta de invitación y el plan contempla una estadía inicial de entre tres y cuatro semanas. Durante ese período, Pilarte buscará adaptarse al ritmo de trabajo, mostrarse en los entrenamientos y convencer a los encargados del área deportiva de que puede aspirar a una permanencia más prolongada.

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“Estamos hablando que es un mínimo de unas tres, cuatro semanas, por lo menos, en donde él va a tener su chance para adaptarse, para mostrarse y todo eso, dependiendo ya de cómo ellos lo vean y demás, si es posible tenerlo más tiempo en buena hora”, agregaron desde la institución norteña.

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Pilarte se prepara para un desafío que puede marcar un antes y un después en su carrera, dejando atrás el interés de Alajuelense y apuntando ahora a consolidarse en un gigante de Brasil como Botafogo.

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Datos Claves

Jorshuad Pilarte , mediocampista de San Carlos, realizará una pasantía con el club Botafogo en Brasil.

, mediocampista de San Carlos, realizará una pasantía con el club en Brasil. El jugador de la Selección Sub-17 permanecerá inicialmente entre tres y cuatro semanas en entrenamiento.

permanecerá inicialmente entre en entrenamiento. Alajuelense tuvo interés en fichar al volante antes de concretarse su viaje al exterior.