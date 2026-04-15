Se formó en Alajuelense, salió campeón con la Liga, pero no tuvo problema en afirmar: “Saprissa es el más ganador”

En el fútbol de Costa Rica hay declaraciones que pasan desapercibidas y otras que, por el contexto, hacen ruido inmediato. Y cuando un jugador con pasado en la Liga Deportiva Alajuelense habla de Deportivo Saprissa en la previa de una final, el impacto es inevitable.

Marco Ureña, hoy delantero de Sporting, quedó fuera de la final del Torneo de Copa ante los morados por una lesión que no le permitió llegar en condiciones. Una baja sensible para su equipo en un partido donde cada detalle cuenta.

Ureña no es un jugador cualquiera. Se formó en Alajuelense, donde pasó siete temporadas entre su etapa inicial y su regreso. Fue campeón con la Liga en 2010 y siempre estuvo identificado con el entorno rojinegro.

¿Qué dijo Ureña sobre Saprissa?

“Obviamente Saprissa es el equipo más ganador de Costa Rica y eso lo sabemos en todas las estadísticas”, lanzó, reconociendo algo que, aunque es un dato objetivo, no siempre se dice tan abiertamente desde la vereda manuda.

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La frase rápidamente generó reacciones. No tanto por lo que dijo, sino por quién lo dijo. Porque en un fútbol donde las rivalidades pesan, ese tipo de afirmaciones siempre se analizan con lupa.

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Eso sí, Marco Ureña también intentó equilibrar el discurso. Aseguró que en una final no hay favoritos y que los dos equipos que llegan lo hacen por mérito propio. “En el fútbol todo puede pasar en 90 minutos”, agregó, bajando el tono de la comparación inicial.

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Pero el mensaje ya estaba instalado. Y en un contexto de final, cada palabra suma tensión. Así, sin jugar un solo minuto, Marco Ureña terminó metiéndose en la previa de la final. No con goles, ni asistencias, sino con una frase que cruzó la rivalidad más grande del país.

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Datos Claves

Marco Ureña reconoció oficialmente que el Deportivo Saprissa es el equipo más ganador del país.

reconoció oficialmente que el es el equipo más ganador del país. El delantero de Sporting se perdió la final de Copa debido a una lesión .

se perdió la final de Copa debido a una . El futbolista Marco Ureña completó siete temporadas durante su trayectoria en la Liga Deportiva Alajuelense.