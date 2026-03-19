Marco Ureña le responde a Alajuelense: su curioso mensaje tras ser captado celebrando el gol de LAFC

Marco Ureña, atacante de Sporting, asistió al estadio Alejandro Morera Soto para presenciar el partido entre Alajuelense y LAFC en los octavos de final de la Concachampions, pero su presencia no pasó desapercibida entre la afición manuda.

Ureña fue grabado en las graderías en una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que provocó molestia entre varios seguidores rojinegros.

En las imágenes, se le observó celebrando con evidente entusiasmo uno de los goles del conjunto angelino, rodeado de aficionados del club estadounidense que también festejaban la anotación.

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La respuesta de Marco Ureña a Alajuelense

En su respuesta a La Nación, Marco Ureña explicó que su presencia en ese partido solo obedeció a un plan familiar junto a sus hijos gemelos, con quienes quiso disfrutar del ambiente y del buen fútbol.

Marco Ureña aseguró que vivió la experiencia de manera tranquila y agradable, y dejó claro que no desea profundizar más en la polémica, pues para él se trató únicamente de compartir un momento especial con sus hijos en el estadio.

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“Lo único que yo hice fue ir a un partido con mis hijos gemelos, porque amamos el buen fútbol y la pasamos superlindo, así como todos los que asistimos ese día al estadio”, escribió Marco Ureña a La Nación en un mensaje de WhatsApp.

Datos claves

Marco Ureña aclaró que su asistencia al estadio no tuvo intenciones polémicas, sino que se trató estrictamente de un plan familiar para disfrutar del ambiente y del “buen fútbol”

para disfrutar del ambiente y del “buen fútbol” El delantero destacó que asistió al partido junto a sus hijos gemelos , subrayando que el objetivo principal fue compartir un momento especial con ellos.

, subrayando que el objetivo principal fue compartir un momento especial con ellos. A través de un mensaje de WhatsApp enviado a La Nación, el jugador manifestó que no desea profundizar en la polémica, calificando su experiencia como tranquila y agradable