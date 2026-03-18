Indignación en Alajuelense: se formó y salió campeón con la Liga, pero festejó el gol agónico de LAFC desde la tribuna del Morera Soto

La eliminación de Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf 2026 sigue dejando secuelas más allá del resultado, y esta vez la polémica se trasladó a las redes sociales. Un video que comenzó a circular tras el partido encendió la indignación en la afición manuda, al mostrar a un exjugador formado en el club celebrando el gol que selló la caída rojinegra en el propio estadio Alejandro Morera Soto.

¿Quién es el futbolista ex Alajuelense que festejó el gol de LAFC?

El protagonista es Marco Ureña, actual delantero de Sporting y con pasado importante en Alajuelense. El atacante asistió al estadio para presenciar el duelo ante Los Angeles FC y fue captado en el momento exacto en que celebraba el gol de David Martínez, el tanto agónico que significó el 2-1 definitivo y la eliminación de la Liga en los octavos de final del torneo.

La escena generó un fuerte rechazo entre los aficionados rojinegros, especialmente por el vínculo que Ureña tiene con la institución. No se trata de un jugador ajeno al club: se formó en Alajuelense, defendió sus colores durante varias temporadas y fue parte de momentos importantes en la historia reciente del equipo.

Durante su paso por la Liga, Ureña disputó más de un centenar de partidos, marcó 22 goles y aportó 13 asistencias, números que reflejan su protagonismo en el equipo. Además, su identificación con el club lo había mantenido en una buena consideración por parte de la afición, algo que ahora quedó en entredicho tras lo ocurrido.

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El contexto también suma matices a la situación. El delantero tuvo un paso por la Major League Soccer, donde defendió los colores de San José Earthquakes y posteriormente de LAFC. En este último equipo jugó en 2018, acumulando minutos y generando un vínculo que podría explicar, al menos en parte, su reacción en el estadio.

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Tras la viralización del video, distintos medios intentaron conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento el jugador no ha brindado declaraciones. Ni llamadas ni mensajes recibieron respuesta, lo que alimenta aún más el debate entre los aficionados.

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En una noche ya marcada por la frustración deportiva, la imagen de Marco Ureña celebrando el gol del rival terminó de encender los ánimos en Alajuelense. Para muchos, el gesto no pasó desapercibido y abre una discusión sobre la relación entre los jugadores formados en el club y el sentido de pertenencia en momentos sensibles como este.

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Datos Claves

El delantero Marco Ureña fue captado celebrando el gol de LAFC que eliminó a Alajuelense.

fue captado celebrando el gol de que eliminó a Alajuelense. Marco Ureña registró 22 goles y 13 asistencias en más de cien partidos con la Liga.

registró y en más de cien partidos con la Liga. El gol decisivo de David Martínez selló el 2-1 definitivo en los octavos de final.