Tras anotar un doble con Alajuelense, Ángel Zaldívar hace un anuncio que ilusiona a todos los manudos

La Liga Deportiva Alajuelense empieza a levantar cabeza en el Clausura 2026 y lo hace de la mano de uno de sus refuerzos más esperados. La victoria por 3-1 ante Guadalupe no solo significó tres puntos clave para los rojinegros, sino también la confirmación de que Ángel Zaldívar comienza a encontrar su mejor versión con la camiseta manuda.

El delantero mexicano fue una de las grandes figuras del compromiso al marcar un doblete, demostrando jerarquía en el área y enviando un mensaje claro en medio de un torneo que inició cuesta arriba para el equipo dirigido por Óscar Ramírez.

Tras el encuentro, Ángel Zaldívar habló con la prensa y dejó declaraciones que llenaron de ilusión a la afición rojinegra, especialmente por su compromiso y su disposición para adaptarse a lo que el equipo necesite.

Las declaraciones de Zaldívar

“La verdad estoy muy contento con la afición, esto es apenas el inicio, queda mucho torneo y esto es paso a paso”, señaló Zaldívar, anunciando que estos dos goles pueden ser solamente el principio de algo interesante.

“Estoy tomando ritmo, venía de un tiempo sin entrenar con el equipo. Poco a poco me siento bien en el campo, con ritmo de juego. Estoy muy contento de poder aportar para que el equipo consiga el triunfo”, expresó el atacante.

Uno de los mensajes que más entusiasmo generó entre los manudos fue su versatilidad ofensiva y su apertura para jugar donde el cuerpo técnico lo requiera: “Donde me pongan me siento cómodo, puedo aportar de punta, como segunda punta o como nueve. Estoy para aportar toda mi calidad en donde me pongan”.