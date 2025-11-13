Es tendencia:
Costa Rica

Mientras La Sele se juega la clasificación al Mundial 2026, Alajuelense golpea a Honduras y la pone de rodillas ante Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelense le dio un golpe bajo a Honduras. Descubre de qué se trata esta acción en medio de las Eliminatorias.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Alajuelense le da un golpe bajo a Honduras
© AlajuelenseAlajuelense le da un golpe bajo a Honduras

La Selección de Costa Rica y la Selección de Honduras se estarán jugando hoy parte de su clasificación al Mundial de 2026. Pero justo en la previa, la Liga Deportiva Alajuelense golpeó a los catrachos de una manera más que contundente.

Recordemos que la Selección de Costa Rica estará jugando hoy ante Haití, mientras que Honduras hará lo propio contra Nicaragua. Mientras se definen las Eliminatorias de Concacaf, Alajuelense aprovechó para dar un golpe sobre la mesa.

El golpe de Alajuelense para Honduras

Se dio a conocer de manera oficial que Alajuelense volvió a instalarse como el equipo centroamericano mejor ubicado en el más reciente Ranking de Clubes de Concacaf

La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica (1168) ascendió nueve posiciones tras alcanzar la final de la Copa Centroamericana 2025, convirtiéndose en el equipo centroamericano mejor clasificado en el puesto 29.

Liga Deportiva Alajuelense – Concacaf

Golpeando de esta manera al Olimpia de Honduras (1154) enviándolo al segundo lugar de la subregión, bajando al puesto 36 en la clasificación general de este Ranking.

Por otro lado, Deportivo Saprissa (1136), puesto 46; CS Herediano (1129), puesto 50; y CSD Municipal (1128), puesto 52, completan los cinco primeros lugares.

