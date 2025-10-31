Saprissa vs. Guadalupe: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Liga Promerica de Costa Rica 2025

Saprissa y Guadalupe se enfrentarán por la jornada 15 de la Liga Promérica de Costa Rica en su Torneo Apertura 2025. Este partido importa en las dos partes que tiene la tabla de posiciones. Uno quiere ser líder, el otro no quedar último.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todos los datos que no puede dejar de conocer para seguir al detalle este atrapante partido. Cómo llegan las dos partes, además de los canales que tendrán a cargo la debida transmisión.

¿Cuándo y a qué hora juega Saprissa vs. Guadalupe por la Liga Promérica de Costa Rica?

Saprissa y Guadalupe se enfrentarán el viernes 1 de noviembre desde las 20.00 horas locales (21.00 de Panamá y 22.00 ET de Estados Unidos) por la fecha 15 de la Liga Promérica de Costa Rica.

¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Guadalupe por esta Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El partido entre Saprissa y Guadalupe por el Torneo Apertura 2025 será transmitido a través de la pantalla de FUTV.

¿Cómo llega Saprissa a la fecha 15 del Torneo Apertura?

Saprissa ocupa el segundo lugar de la tabla en la Liga Promérica de Costa Rica, con 26 puntos en 14 partidos jugados. Tiene un punto menos y un encuentro más que Liga Deportiva Alajuelense, el líder del campeonato. Ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos. Viene de imponerse a Puntarenas por 2-1.

¿Cómo llega Guadalupe a la fecha 15 del Torneo Apertura?

Guadalupe se encuentra en el anteúltimo lugar de la tabla en la Liga Promérica de Costa Rica. Solamente consiguió 13 puntos en 14 partidos disputados, uno más que San Carlos, equipo que ocupa el último puesto del Torneo Apertura 2025. Justamente, viene de igualar 1-1 con esta misma institución.

Publicidad