La Cobra no perdonó a Guatemala y liquidó al equipo de Luis Fernando Tena antes de jugar contra Argentina

La Selección Argentina confirmó este martes 17 de marzo, mediante sus canales oficiales, que enfrentará a la Selección de Guatemala en un amistoso el próximo 31 de marzo en suelo argentino.

A partir de ese anuncio, el reconocido streamer argentino La Cobra no se guardó nada y lanzó duras críticas en la previa de este compromiso ante la Guatemala de Luis Fernando Tena.

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¿Qué fue lo que dijo La Cobra sobre Guatemala antes del amistoso contra Argentina?

La Cobra fue contundente al referirse al amistoso entre Argentina y Guatemala, al asegurar que el combinado chapín no representa una verdadera medida para evaluar el nivel de la Albiceleste.

El streamer argentino consideró que cualquier futbolista que ponga Lionel Scaloni en cancha tendría superioridad sobre los jugadores guatemaltecos

“Con todo respeto, Guatemala no es parámetro para Argentina. Cualquier jugador que ponga Argentina sobre la cancha, le pintará la cara al jugador guatemalteco”, compartió.

Además, cuestionó la utilidad de este tipo de partidos en la preparación de Argentina rumbo al Mundial, al entender que enfrentar a Guatemala no le aporta una exigencia real.

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“De qué me sirve ver a Julián Álvarez, Messi o Lautaro Martínez enfrentarse y destacarse ante la Selección de Guatemala. Estos amistosos no le sirven a Argentina en la previa de un Mundial”, compartió La Cobra en sus redes sociales.

Datos claves

La Cobra menospreció a Guatemala al afirmar que no representa una verdadera prueba para medir el nivel de Argentina.

al afirmar que no representa una verdadera prueba para medir el nivel de Argentina. El streamer aseguró que cualquier jugador que ponga Scaloni tendría superioridad , al punto de “pintarle la cara” al futbolista guatemalteco.

, al punto de “pintarle la cara” al futbolista guatemalteco. También cuestionó el valor del amistoso para la Albiceleste, porque considera que un partido ante Guatemala no le aporta una exigencia real en la preparación rumbo al Mundial.