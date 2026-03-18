“Es candidato”: Manfred Ugalde entra en la órbita de un grande de Europa tras la salida de su goleador

El nombre de Manfred Ugalde vuelve a tomar fuerza en el mercado internacional y esta vez lo vinculan con un gigante del fútbol europeo. El delantero costarricense, actualmente en el Spartak de Moscú, aparece como una de las opciones que maneja un equipo histórico de Europa.

¿Quién es el equipo que podría fichar a Manfred Ugalde?

Manfred Ugalde estaría en carpeta del PSV Eindhoven para reforzar su ataque tras la inminente salida de su goleador, en un movimiento que podría marcar un salto importante en su carrera.

La información fue revelada por el periodista Kevin Jiménez, quien señaló que Ugalde es candidato para llegar al club neerlandés. El contexto es claro: el PSV se prepara para perder a su actual delantero, Ricardo Pepi, quien estaría muy cerca de ser transferido al Fulham de la Premier League por una cifra cercana a los 40 millones de euros, según reportó el reconocido periodista Fabrizio Romano.

Ante esa posible venta, el equipo líder del fútbol de los Países Bajos ya comenzó a analizar alternativas para cubrir ese vacío en su ofensiva. En ese listado aparece el nombre del atacante tico, que en las últimas temporadas ha ganado experiencia en el fútbol europeo y sigue siendo uno de los delanteros con mayor proyección de Costa Rica.

El interés no es aislado. El medio neerlandés De Telegraaf también informó sobre la posibilidad de que el PSV se incline por Ugalde como refuerzo, lo que confirma que su nombre está siendo considerado seriamente dentro de la planificación deportiva del club.

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Los números de Manfred Ugalde en el Spartak de Moscú

En cuanto a su presente, el delantero ha tenido una temporada regular con el Spartak de Moscú. En la actual campaña suma siete goles y dos asistencias en 26 partidos, números que reflejan su participación constante, aunque también dejan margen para seguir creciendo en cuanto a impacto ofensivo.

Para Ugalde, una eventual llegada al PSV representaría una oportunidad clave para relanzar su carrera en una liga competitiva y con vitrina internacional. Mientras el mercado comienza a moverse en Europa, el atacante costarricense aparece en el radar de un club que suele potenciar delanteros, lo que podría abrirle una nueva puerta en su camino dentro del fútbol del Viejo Continente.

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Datos Claves

El delantero Manfred Ugalde es candidato para reforzar el ataque del PSV Eindhoven neerlandés.

es candidato para reforzar el ataque del neerlandés. El periodista Kevin Jiménez vinculó al tico como relevo ante la salida de Ricardo Pepi .

vinculó al tico como relevo ante la salida de . Manfred Ugalde registra siete goles y dos asistencias en 26 partidos con el Spartak.