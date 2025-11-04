Salió campeón con Saprissa, jugó en Europa pero no logra superar la derrota contra Alajuelense y los manudos disfrutan: “No puedo dormir”

La reciente eliminación del Olimpia a manos de la Liga Deportiva Alajuelense continúa siendo un golpe duro para la afición hondureña, y así lo admitió Michael Chirinos en una entrevista con el medio Deportes TVC.

El jugador compartió que la derrota aún se siente con fuerza en Honduras, donde muchos esperaban que el equipo avanzara a la final de la Copa Centroamericana 2025.

ver también Alajuelense golpea a Saprissa: el dato que deja a la Liga por encima de los morados ante los ojos del mundo

La confesión de Michael Chirinos

Recordemos que Michael Chirinos quien tuvo un paso por Europa desde Grecia con el Volos NPS y con el Deportivo Saprissa en Costa Rica, hoy es una de las figuras del club albo, confesó que la caída le afectó profundamente.

Según relató, vivió horas muy difíciles después del partido, incluso llegando a llorar y teniendo problemas para dormir tras ver cómo Alajuelense lograba el triunfo que dejó a los catrachos fuera de la competencia continental.

Michael Chirinos – Olimpia

“Muy difícil y muy complicado, en lo personal, pues el día después del partido lo pasé llorando. A veces, me levanto a las dos o tres de la mañana y no me puedo dormir pensando en lo que pudimos haber hecho en ese partido y no hicimos“, compartió Michael Chirinos para Deportes TVC.

Publicidad

Publicidad

“Tenemos que trabajar en lo mental, en el manejo de partidos; debemos estar todos enfocados, preparados para cuando el profe decida meternos. Faltó eso también; al final, hay que seguir trabajando y mejorar en todo lo que nos ha pasado“, finalizó Michael Chirinos.