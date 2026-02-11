“Se murió de nada”: Olimpia recibe la peor sentencia luego de quedar fuera de la Concachampions 2026 ante América

Ricardo Peláez no anduvo por las ramas al definir lo ocurrido a Olimpia en México tras quedar eliminado de la Concachampions al empatar 0-0 ante el América.

Para el exjugador mexicano, Olimpia tuvo la oportunidad de hacer un mejor papel ante los dirigidos por André Jardine; sin embargo, murió “de nada” en un encuentro apagado sin mayores oportunidades.

ver también ¿Dereck Moncada deja Colombia? Tres clubes de poderosa liga tienen al ex Olimpia en carpeta

“Se murió de nada el Olimpia de Honduras. Qué pena. Creo que tenía mucho más que hacer”, dijo Peláez durante la transmisión del encuentro.

Y es que el América avanzó a la siguiente ronda por el triunfo 1-2 alcanzado en el “Chelato” Uclés de Tegucigalpa.

Durante el encuentro, el América realizó alrededor de 19 disparos, pero 17 de ellos fueron desviados del arco que defendió Edrick Menjívar.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Jeaustin Campos pierde oportunidad en Honduras y Motagua supera a Olimpia: así está la tabla de posiciones del Clausura 2026

Enfocados en el Clausura 2026

Ahora, el Olimpia de Eduardo Espinel concentrará sus fuerzas en el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras en el que actualmente es el bicampeón.

Mientras tanto, el América podría enfrentar al Philadelphia de la MLS o el Forge de Canadá.