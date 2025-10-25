Marcel Hernández ve la salida: Jafet Soto confirma la decisión más polémica con el delantero y en Herediano no lo pueden creer

Las amenazas se cumplieron. Jafet Soto, presidente, entrenador y figura más influyente del Club Sport Herediano, tomó una decisión que sacude al camerino florense hasta los cimientos: no seguirá contando con los jugadores que no hayan reafirmado su compromiso con el equipo más allá de esta temporada. Y ni siquiera la principal figura del plantel, Marcel Hernández, logra escapar a esta determinación.

El goleador cubano, pieza clave en el bicampeonato nacional conseguido a lo largo del último año, todavía no ha aceptado la última propuesta de renovación que le ofreció Fuerza Herediana.

ver también Ya es oficial: vivió una polémica con Herediano y ahora decide volver a su club en pleno Apertura 2025

El contrato de Marcel vence en diciembre de 2025, pero desde hace semanas las negociaciones están estancadas. Según trascendió, el atacante exige mantener su salario actual —uno de los más altos del plantel—, mientras que el club busca una reducción importante ante la incertidumbre deportiva y económica.

Jafet Soto sentó a su goleador

En la previa del duelo de este sábado entre Herediano y Cartaginés, ya se hablaba de que Jafet Soto podría dejar al artillero fuera del once titular, algo completamente impensado en condiciones normales.

El XI de Jafet Soto para recibir a Cartago (CS Herediano).

Pero así fue: Marcel Hernández no apareció entre los once que saltaron al campo del Estadio Carlos Alvarado para enfrentar a los brumosos en un partido que puede sellar el fracaso del Team en el Torneo Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

¿Marcel se aleja del Team?

En lugar del isleño, Jafet apostó por Brian Rubio y Jurguens Montenegro como referencias ofensivas, dejando claro que, en el equipo que armó con sus propias manos, ninguna figura es imprescindible.

ver también “Tema interno”: Jafet Soto no se guarda nada y expone a sus jugadores en medio de la crisis que vive Herediano

Luego de esta ruptura, todo parece indicar que el Apertura 2025 podría ser el último campeonato de Marcel Hernández como jugador de Herediano. De confirmarse su salida, sería una despedida amarga para un delantero que llegó en 2024 y no ha parado de levantar trofeos con el uniforme rojiamarillo.