Salió campeón en Alajuelense y ahora cruzó sin piedad a Mariano Torres y Marcel Hernández: “Los tienen endiosados”

Mariano Torres y Marcel Hernández recibieron un golpe bajo por parte de un campeón de Alajuelense. Descubre de quién se trata.

Por Marcial Martínez

Un exjugador que dejó huella en Liga Deportiva Alajuelense y que fue campeón con el club volvió a ser noticia, no por sus logros en la cancha, sino por sus fuertes declaraciones hacia figuras actuales del fútbol costarricense.

Sobre este escenario, lanzó duras críticas contra Mariano Torres de Saprissa y Marcel Hernández de Herediano, señalando que ambos han sido sobrevalorados por la afición y los medios.

Dardo sin piedad a Mariano Torres y Marcel Hernández

El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Carlos Hernández, generó polémica tras sus declaraciones sobre Mariano Torres de Saprissa y Marcel Hernández de Herediano.

Hernández señaló que ambos futbolistas están “endiosados” por la afición y la prensa, insinuando que en su época les habría costado mucho más destacar en el torneo nacional debido al alto nivel competitivo que existía entonces.

Carlos Hernández con la camiseta de Alajuelense

Aquí tienen muy endiosados a Mariano y al mismo Marcel; ellos en la época más atrás, con más malandros, donde había jugadores de más calidad, creo que hubieran sido del montón, les hubiera costado un montón”, comentó Carlos Hernández en un clip que subió Esteban Amador en redes sociales.

Carlos Hernández aseguró que en su época existían jugadores con un nivel muy superior al de las figuras actuales, especialmente en comparación con Mariano Torres de Saprissa. Según el exvolante, futbolistas como Pepe Cancela o Pablo Izaguirre habrían destacado fácilmente si jugaran hoy en día.

