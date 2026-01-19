“Este es el año”: el mensaje del Piojo Herrera sobre el Mundial 2026 que hace enojar a todos en Costa Rica

Un nuevo capítulo de incomodidad se abrió en el entorno del fútbol costarricense por culpa de Miguel Herrera. El entrenador mexicano, quien fue técnico de la Selección de Costa Rica, realizó una publicación en sus redes sociales relacionada con el Mundial 2026 que no cayó nada bien entre los aficionados ticos.

En el video, el Piojo aparece sentado, observando su celular, y al escuchar una canción lanza un mensaje cargado de entusiasmo mundialista, pero con un destinatario muy claro.

El mensaje del Piojo Herrera

“Claro, este es el año en donde viene la gran fiesta del futbol, no nos lo perdamos, hay que apoyar a nuestra selección con todo, sé que la selección va a darlo todo para darnos una gran satisfacción, viva México carajo, vamos con ellos, vamos con la fiesta del fútbol”, expresó Herrera.

La publicación rápidamente generó reacciones negativas en Costa Rica, donde muchos aficionados interpretaron el mensaje como una provocación, especialmente por el contexto reciente que rodea al exentrenador de la Tricolor.

Miguel Herrera pidió por un buen Mundial para México.

Miguel Herrera asumió la dirección técnica de la Selección de Costa Rica en enero del 2025, en medio de altas expectativas. Sin embargo, el proceso terminó marcado por un rotundo fracaso deportivo, sellado en noviembre del mismo año, cuando Costa Rica quedó eliminada del Mundial 2026.

La Tricolor finalizó en el tercer lugar del grupo C en la fase final de la eliminatoria de Concacaf, quedando fuera de la Copa del Mundo tras haber participado de manera consecutiva en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por eso, ver al Piojo celebrando y llamando a apoyar a México rumbo al Mundial fue interpretado por muchos como un recordatorio incómodo de una eliminación reciente que aún duele en el aficionado costarricense.