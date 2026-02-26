Ya es un hecho que Fernando Batista será el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica. El argentino llega para reemplazar a Miguel Herrera y poder liderar a la Tricolor a jugar nuevamente una Copa del Mundo. Tendrá un largo tiempo para hacerlo, ya que empezará desde cero.

A diferencia del mexicano, Batista tendrá la posibilidad de trabajar sin la presión de obtener resultados rápidamente. El ex DT de la Selección de Venezuela comenzará su ciclo con varios partidos amistosos y sin competiciones oficiales de momento.

Pese a estos encuentros, Osael Maroto ya le dejó una clara advertencia al entrenador argentino. De ninguna manera podrá relajarse por una derrota en los juegos amistosos de marzo ni mucho menos sabiendo las declaraciones del presidente.

Osael Maroto confirma que Fernando Batista será evaluado en todo momento

“Se evaluará fecha a fecha, partido a partido”, manifestó Maroto sobre el proceso de Fernando Batista. Además de esta evaluación constante, avisó que el contrato del DT no comprometerá a La Sele: “Será un contrato mucho más robusto, muy a favor de la Federación”.

Y agregó: “Los contratos no son contrabalas al 100%, pero hemos aprendido de experiencias anteriores. Fue una discusión bastante intensa, bastante productiva”. Una de estas experiencias es lo sucedido con Gustavo Alfaro, con quien la Federación se complicó económicamente para concretar su salida.

Batista llegará al seleccionado tico con un equipo de trabajo amplio. Entre cinco y seis colaboradores tendrá el argentino en su cuerpo técnico. También recibiría a un asistente costarricense para que pueda aportarle más detalles del fútbol nacional.

Datos claves