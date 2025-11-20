Rolando Fonseca sorprende a todos en Costa Rica y dice que no quitaría a Osael Maroto: “Hay que empezar por…”

El fracaso reciente de la Selección de Costa Rica tras no clasificar al Mundial de 2026 sigue buscando responsables. Uno de los más señalados es Osael Maroto, como presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

Sobre este escenario, Rolando Fonseca ha sido uno de los que más ha levantado la voz y en una nueva oportunidad para hacerlo sorprendió a todos en Costa Rica para hablar sobre el presente de Osael Maroto y qué es lo que se debería hacer.

¿Qué dijo Rolando Fonseca sobre Osael Maroto?

Rolando Fonseca cuestionó que sustituir al presidente de la Federación no resolvería los problemas de fondo, señalando que lo verdaderamente urgente es modificar los estatutos.

Además, recordó que las Ligas son quienes eligen a los presidentes federativos a través de votos, por lo que considera necesario revisar por qué solo dos personas terminan teniendo más influencia que todo el fútbol de la Primera División.

“No se gana nada quitando al presidente. Lo primero que hay que cambiar son los estatutos. Las Ligas que son los que ponen a los presidentes federativos son por votos. Entonces, a cambio de qué di mi voto. Al final la pregunta sería: ¿Por qué dos personas tienen más poder que todo el fútbol de Primera División?”, afirmó Rolando Fonseca para Tigo Sports Costa Rica.

Recordemos que fue la Fedefútbol al mando de Osael Maroto quien llevó a Miguel Herrera para tomar el cargo de entrenador de la Selección de Costa Rica. Lamentablemente para los ticos esto no terminó saliendo bien y costó no estar presentes en la próxima Copa del Mundo.

Un golpe que sigue doliendo en Costa Rica

La Selección de Costa Rica cerró el proceso eliminatorio muy por debajo de las expectativas, ubicándose entre las selecciones con peor desempeño. Únicamente pudo imponerse ante El Salvador, Bermudas y Nicaragua, y terminó siendo el tercer equipo menos productivo de toda la clasificación.