El triunfo, una vez más, de la Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana despertó un gran debate en Costa Rica. Este se construyó a partir del tricampeonato de los Manudos, que se denominan el León de Centroamérica, un mote que también acostumbra a utilizar Olimpia.

Uno de los que inició con esta discusión fue Rolando Fonseca, quien habló después de lo que fue la consagración de Alajuelense en Guatemala en la tanda de penales contra Xelajú y dejó una polémica sentencia que pone a la Liga en lo más alto de Costa Rica.

Alajuelense es el mejor representante de Costa Rica en Centroamérica según Rolando Fonseca

“El mejor representante en el área de Centroamérica en los últimos tres años es Liga Deportiva Alajuelense, el equipo que se ha comportado como un grande, le duela a quien le duela”, dijo Fonseca sobre el papel que ha tenido el equipo rojinegro en este último tiempo.

Y agregó: “Ese es el campeonato internacional, no mezclemos lo nacional, porque estamos hablando hoy de una Copa Centroamericana, lo que otros no han llegado y podido hacer, la Liga ya lo ha hecho tres veces, dos invicta y esta que sufrió, pero llegó donde tenía que llegar”.

En el programa Convocados con el periodista José Pablo Alfaro, le dejó un mensaje tanto a Saprissa como a Herediano: “Saprissistas, heredianos, cierren la boquita y a trabajar porque ahí la Liga sigue ganando”.

El mensaje de Rolando Fonseca a la afición de Saprissa

Y también le habló directamente a la afición de Saprissa, a la cual señaló por haberle bajado el precio a esta Copa Centramericana: “Saprissistas, la copita de chocolate que decían, no la han podido ganar, ni han podido pasar. La Copa que no dejaba dinero decían por ahí. Señor, las arcas de la Liga siguen llenas, que les duela a los que no llegan, eso es parte”.

