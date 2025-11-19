Rolando Fonseca encendió la polémica tras la eliminación de Costa Rica del camino al Mundial 2026, lanzando una de las críticas más duras que se recuerden hacia la actual generación de jugadores.

Visiblemente molesto por el rendimiento mostrado en la eliminatoria, no dudó en cuestionar su carácter y compromiso, dejando claro que, para él, el equipo quedó muy lejos de los estándares que exige representar a la Selección Nacional.

¿Qué dijo Rolando Fonseca tras la eliminación de Costa Rica?

Las declaraciones de Rolando Fonseca fueron de las más duras tras la eliminación, cuestionando abiertamente la falta de carácter y determinación de algunos jugadores. Señaló que la Selección necesita futbolistas verdaderamente decisivos y no perfiles que, según él, “no dan la talla”.

Rolando Fonseca

“Generación de maricones es lo que son porque no tuvieron los pantalones para defender a una selección, a un país. En Costa Rica buscamos jugadores que sean determinantes en sus puestos. No correloncitos, ni avioncitos”, compartió Rolando Fonseca.

“Al final es un fracaso que te va a marcar porque atrasaste tu sueño de ir a un Mundial cuatro años más y no sé si en cuatro años igual puedas estar”, finalizó Rolando Fonseca.

Costa Rica terminó el proceso eliminatorio muy por debajo de lo que se esperaba, quedando entre los combinados con peor rendimiento. Solo logró superar a El Salvador, Bermudas y Nicaragua, y además finalizó como el tercer puesto menos efectivo de toda la clasificación.

