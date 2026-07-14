Cuántas semifinales de Mundial disputó España y cómo le fue en cada una

En toda su historia, España sólo ganó una semifinal mundialista y la historia terminó con la coronación. ¿Podrá repetir ante Francia?

España enfrentará a Francia este martes 14 de julio en la segunda semifinal mundialista de su historia. La Roja solamente había disputado anteriormente esta ronda en Sudáfrica 2010, edición en la que terminó conquistando el título.

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Aunque España obtuvo el cuarto puesto en Brasil 1950, aquel torneo tuvo un formato diferente y no contó con semifinales. Por eso, el partido contra Francia será apenas su segundo encuentro oficial en esta instancia eliminatoria.

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El cuarto puesto de España en el Mundial de 1950

España consiguió en Brasil 1950 su mejor actuación mundialista antes del título de 2010, pero no jugó una semifinal.

Aquella edición no tuvo una fase eliminatoria entre los cuatro mejores. Los ganadores de los cuatro grupos iniciales avanzaron a una liguilla final integrada por:

Uruguay.

Brasil.

Suecia.

España.

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Los cuatro seleccionados se enfrentaron entre sí y la tabla determinó al campeón. España empató 2-2 con Uruguay y después perdió contra Brasil y Suecia, por lo que terminó en el cuarto puesto. El sistema de liguilla final también explica por qué el recordado Uruguay-Brasil no fue formalmente una final.

Por lo tanto, la actuación de 1950 no se contabiliza como una semifinal disputada.

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Sudáfrica 2010: Alemania 0-1 España

La primera semifinal real de España llegó el 7 de julio de 2010 en el estadio Moses Mabhida de Durban.

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La Roja enfrentó a Alemania, selección que venía de golear 4-1 a Inglaterra y 4-0 a Argentina en las rondas anteriores.

El equipo dirigido por Vicente del Bosque dominó la posesión, pero debió esperar hasta los 73 minutos para conseguir el gol. Carles Puyol conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Xavi Hernández y estableció el 1-0 definitivo.

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La victoria clasificó a España para la primera final mundialista de su historia.

España fue campeona después de superar su primera semifinal

Cuatro días después de eliminar a Alemania, España enfrentó a Países Bajos en el Soccer City de Johannesburgo.

El encuentro permaneció sin goles durante los 90 minutos y se extendió a la prórroga. Andrés Iniesta marcó el 1-0 a los 116 minutos y le dio a La Roja su primera Copa del Mundo.

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Mundial 2026: Francia vs. España

La segunda semifinal española será ante Francia en el Dallas Stadium.

El equipo de Luis de la Fuente llegó invicto después de seis partidos:

España 0-0 Cabo Verde.

España 4-0 Arabia Saudita.

Uruguay 0-1 España.

España 3-0 Austria.

Portugal 0-1 España.

España 2-1 Bélgica.

La Roja suma cinco victorias, un empate, 11 goles a favor y solamente uno en contra.

Si elimina a Francia, España disputará la segunda final mundialista de su historia y regresará al partido por el título después de 16 años.

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Cuándo juega España contra Francia

España y Francia se enfrentarán este martes 14 de julio en el Dallas Stadium de Arlington.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

La selección que gane enfrentará en la final al vencedor de Inglaterra vs. Argentina.