Cuántas semifinales de Mundial disputó Francia y cómo le fue en cada una

Este martes, ante España, Les Bleus se juegan el pase a una nueva final de una Copa del Mundo.

Francia enfrentará a España este martes 14 de julio en la octava semifinal mundialista de su historia. Les Bleus llegaron a esta instancia por cuarta vez en las últimas seis ediciones y buscan clasificarse a su tercera final consecutiva.

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En las siete semifinales anteriores, el seleccionado francés consiguió cuatro victorias y sufrió tres derrotas. Cada vez que superó esta ronda llegó, naturalmente, a la definición: fue campeón en 1998 y 2018, y subcampeón en 2006 y 2022.

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Suecia 1958: Brasil 5-2 Francia

La primera semifinal mundialista de Francia llegó en Suecia 1958.

El seleccionado francés, impulsado por los goles de Just Fontaine, se encontró con el Brasil de Pelé y cayó por 5-2. El joven delantero brasileño marcó un triplete y clasificó a la Canarinha para la final.

Francia se recuperó en el partido por el tercer puesto, derrotó 6-3 a Alemania Federal y completó la que hasta ese momento era su mejor participación mundialista.

España 1982: Alemania Federal 3-3 Francia, 5-4 por penales

Francia regresó a una semifinal 24 años después y protagonizó uno de los partidos más dramáticos de la historia de los Mundiales.

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El encuentro terminó 1-1 durante los 90 minutos. En la prórroga, Francia se adelantó 3-1, pero Alemania Federal consiguió igualar 3-3.

La clasificación se resolvió en la primera tanda de penales de la historia de la Copa del Mundo. Alemania ganó 5-4 y avanzó a la final.

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Francia posteriormente perdió 3-2 ante Polonia en el partido por el tercer puesto y terminó cuarta.

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México 1986: Francia 0-2 Alemania Federal

Cuatro años más tarde, franceses y alemanes volvieron a encontrarse en una semifinal.

Francia venía de eliminar a Brasil por penales en los cuartos de final, pero no pudo repetir su actuación y cayó 2-0 ante Alemania Federal. Andreas Brehme abrió el marcador y Rudi Völler sentenció el partido en los minutos finales.

Les Bleus derrotaron después a Bélgica en tiempo suplementario y se quedaron con el tercer puesto.

Francia 1998: Francia 2-1 Croacia

La cuarta oportunidad finalmente le permitió a Francia disputar su primera final.

Croacia se adelantó mediante Davor Suker al comienzo del segundo tiempo, pero Lilian Thuram respondió con dos goles y le dio la victoria 2-1 al seleccionado local.

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Fueron las únicas dos anotaciones de Thuram en sus 142 partidos con la selección francesa.

Cuatro días después, Francia derrotó 3-0 a Brasil y conquistó su primera Copa del Mundo.

Alemania 2006: Francia 1-0 Portugal

Francia volvió a las semifinales ocho años después y enfrentó a Portugal en Múnich.

El partido se resolvió mediante un penal convertido por Zinedine Zidane durante el primer tiempo. El 1-0 clasificó al equipo de Raymond Domenech para su segunda final mundialista.

En la definición, Francia empató 1-1 con Italia y perdió 5-3 por penales.

Rusia 2018: Francia 1-0 Bélgica

La sexta semifinal francesa fue contra Bélgica en San Petersburgo.

Samuel Umtiti marcó de cabeza el único gol del encuentro tras un tiro de esquina ejecutado por Antoine Griezmann. La victoria colocó a Francia en su tercera final.

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El equipo de Didier Deschamps derrotó posteriormente 4-2 a Croacia y conquistó su segundo título mundial.

Qatar 2022: Francia 2-0 Marruecos

Francia superó 2-0 a Marruecos en la última semifinal anterior al Mundial 2026.

Theo Hernández abrió el marcador a los cinco minutos y Randal Kolo Muani convirtió el segundo a los 79. Les Bleus alcanzaron así su segunda final consecutiva.

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En el partido por el título, empataron 3-3 con Argentina y cayeron 4-2 en la tanda de penales.

Mundial 2026: Francia vs. España

La semifinal ante España será la octava de Francia y la tercera consecutiva.

El equipo de Deschamps llega después de ganar sus seis partidos en el torneo:

Francia 3-1 Senegal.

Francia 3-0 Irak.

Noruega 1-4 Francia.

Francia 3-0 Suecia.

Paraguay 0-1 Francia.

Francia 2-0 Marruecos.

Si gana, Francia disputará su quinta final mundialista y se convertirá en la tercera selección que alcanza tres definiciones seguidas, después de Alemania Federal y Brasil.

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Cómo le fue a Francia en las semifinales de los Mundiales

Este es el balance de sus siete participaciones anteriores:

1958: derrota 5-2 ante Brasil.

derrota 5-2 ante Brasil. 1982: empate 3-3 y derrota 5-4 por penales ante Alemania Federal.

empate 3-3 y derrota 5-4 por penales ante Alemania Federal. 1986: derrota 2-0 ante Alemania Federal.

derrota 2-0 ante Alemania Federal. 1998: victoria 2-1 ante Croacia.

victoria 2-1 ante Croacia. 2006: victoria 1-0 ante Portugal.

victoria 1-0 ante Portugal. 2018: victoria 1-0 ante Bélgica.

victoria 1-0 ante Bélgica. 2022: victoria 2-0 ante Marruecos.

victoria 2-0 ante Marruecos. 2026: enfrentará a España.

El balance previo al partido es de cuatro clasificaciones y tres eliminaciones.

Cuándo juega Francia contra España

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio en el Dallas Stadium de Arlington.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

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El ganador avanzará a la final contra Inglaterra o Argentina.