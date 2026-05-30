El portero de La Sele apuntó contra los jugadores y opinó sobre la decisión que tomó el Bocha Batista.

Fernando Batista decidió excluir de la concentración de la Selección de Costa Rica a Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal. Los tres habrían estado involucrados en un polémico caso que terminó con el auto de Bran repleto de balas.

Por este motivo, el seleccionador no tuvo piedad para separarlos de la convocatoria para los partidos amistosos ante Colombia e Inglaterra en el mes de junio. Uno de los que habló en su llegada al país fue Patrick Sequeira, portero de La Sele.

El futbolista del Casa Pía de Portugal respaldó la postura que tomó el Bocha Batista y dejó un mensaje sobre lo sucedido en diálogo con Teletica: “Es algo fundamental. Es importante darle valor a la camiseta, saber en dónde estamos. El profe tomó la decisión por el bien del grupo, estoy seguro”.

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Con este mensaje, Sequeira remarca que está de acuerdo con la mirada del entrenador. Siendo uno de los referentes del seleccionado tricolor, también habla en parte por el resto de los jugadores y lo que piensan de este caso de indisciplina.

Fernando Batista podría dar tres nuevas bajas en La Sele

Tras estas tres bajas, en las últimas horas se dio a conocer que podría haber tres más. Jeyland Mitchell, Josimar Alcócer y John Paul Ruiz fueron convocados, pero podrían seguir el mismo camino que Bran, Vargas y Madrigal.

Estos fueron entrevistados por los federativos, ya que habrían estado también en el lugar de los hechos. No obstante, habrían acudido para ayudar a un amigo que pasaba por un momento complicado.

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En resumen