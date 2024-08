Además de cuestionar a Mariano Torres, el mítico ex delantero lanzó una fuerte sentencia sobre el futuro de Saprissa para este semestre.

Deportivo Saprissa no tiene paz ni siquiera en la victoria. Este domingo, los tetracampeones nacionales vencieron 1-0 a Cartaginés, pero en el epílogo del encuentro Mariano Torres perdió la cabeza en un conato de bronca y fue expulsado en vísperas al clásico nacional contra Alajuelense.

Se creía que el capitán de los Morados se perdería solo el próximo partido. Pero el informe del árbitro, Pablo Camacho, podría exponerlo a una sanción mucho mayor. En él se detalla que lo llamó “sinvergüenza” luego de “lanzar el balón con fuerza excesiva contra un miembro del cuerpo técnico rival” y se rehusó a salir.

Esta reacción generó críticas hacia la máxima figura que tiene el saprissismo en la actualidad. Incluso, de un referente del club como lo es el ex artillero Rolando Fonseca, dos veces ganador de la Copa de Campeones con la “S”, en 1993 y 1995, además de bicampeón de la Primera División.

¿Qué dijo Rolando Fonseca sobre Mariano Torres?

Fonseca aseguró en Teletica Radio que Saprissa no saldrá pentacampeón por la irresponsabilidad de figuras como Torres. “No tiene argumentos futbolísticos para ser campeón. Vea la inmadurez que tienen los jugadores ahorita, la inmadurez de Mariano por la forma en la que se hace expulsar. Yo como capitán del equipo le preguntó ‘¿qué pasa?’“.

“No venís jugando, no te usan y te venís a hacer esa irresponsabilidad. ¿Y la presión de esta semana de Vladimir? Futbolísticamente, te voy a decir por qué: no tiene planilla y puede salir hoy al mercado a buscar cualquier jugador”, argumentó, lanzando una crítica también hacia la gestión de fichajes de Sergio Gila, gerente deportivo de los tibaseños.

Pese a que su compañero, el periodista Christian Sandoval, le recordó que Saprissa logró coronarse el campeonato pasado sin Mariano y Fidel Escobar, quien está apto para volver a jugar pronto, Fonseca se mantuvo firme: no habrá 41 este año para el Monstruo. Sus candidatos son Herediano y Alajuelense.