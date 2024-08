"Es una cochinada": figura de Saprissa no se guarda nada en la polémica que persigue a Mariano Torres

La victoria del Deportivo Saprissa ante el Cartaginés ha sido celebrada por la afición morada. Sin embargo, la expulsión de Mariano Torres ensombrece este triunfo. El volante argentino se perderá el próximo encuentro del Torneo Apertura, un clásico nacional ante la Liga Deportiva Alajuelense. Y ante este escenario, David Guzmán también aprovechó para tocar un tema que involucra al jugador sudamericano.

En el minuto 94, la tensión del partido alcanzó su punto máximo cuando Mariano Torres, en un acto de frustración, pateó el balón con fuerza hacia la zona técnica del Cartaginés. Esta acción desató una serie de enfrentamientos, ya que Torres se vio involucrado en una acalorada discusión con el entrenador brumoso, Greivin Mora, y su asistente, Michael Umaña.

La situación se intensificó rápidamente, generando un conato de bronca entre ambos equipos. Como resultado de esta alteración, además de Torres, el jugador brumoso Marcelo Pereira también fue expulsado. Luego del encuentro David Guzmán se expresó en la zona mixta ante los medios.

¿Qué dijo David Guzmán sobre Mariano Torres?

Con el objetivo de cuidar su físico y prolongar su carrera, Mariano Torres, a sus 37 años, ha tomado la decisión de no disputar partidos en campos de césped sintético para prevenir lesiones. Y en el último encuentro ante Cartaginés donde fue expulsado, David Guzmán salió a hablar sobre los terrenos de juego sin guardarse nada.

Mariano Torres – Deportivo Saprissa

“Yo he tenido lesiones producto de jugar en canchas sintéticas. Cuesta demasiado y esta situación no da pie para que nosotros juguemos en estas condiciones. Nosotros al final tenemos que crecer a nivel de clubes, prensa, directivos y no jugar en este tipo de cancha que es una cochinada, de verdad“, sentenció David Guzmán.

Evidentemente este triunfo del Saprissa ante Cartaginés se vio opacado por la expulsión de Mariano Torres. La ausencia del volante argentino en el Clásico ante Alajuelense será un duro golpe para las aspiraciones moradas en este importante encuentro.