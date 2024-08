"No estoy listo": Fidel Escobar alarma a Saprissa con su cruda confesión

Poco a poco, Fidel Escobar comienza a ver la luz al final del túnel. Después de estar meses alejado de las canchas por una lesión grado 2 del músculo recto femoral derecho, el central panameño volvió a jugar con Deportivo Saprissa en el empate 2-2 frente a Liberia de principio de mes.

Ingresó en los últimos veinte minutos y desde entonces no volvió a jugar en el Torneo Apertura 2024 o la Copa Centroamericana. Pero esto, aclaró el club a través de un comunicado, se debe a que le están dosificando las cargas.

Recordemos que en mayo apuraron el regreso del “Comandante” para la semifinal contra San Carlos, pero salió mal: terminó resintiéndose y se perdió tanto las finales con Alajuelense como la Copa América 2024 con su selección.

La confesión de Fidel Escobar que alarma a Saprissa

Si bien Fidel Escobar logró dejar atrás su lesión, todavía tiene que ponerse a punto físicamente. Por lo que no podrá ser utilizado por Saprissa: “Ya me dieron el alta médica, pero no estoy listo para ser titular; lo digo con franqueza”, le aseguró a La Nación.

Esto alarma particularmente a los Morados teniendo en cuenta que la ausencia del canalero se siente en defensa y se les avecina una seguidilla voraz de partidos. La primera prueba llegará este sábado, cuando reciban a Cartaginés, escolta del campeonato nacional, del cual lo separan 3 puntos.

Luego, el jueves 29 se enfrentarán a Municipal en una final por el liderato del Grupo D de la Copa Centroamericana. Y su último rival será la Liga, con el que protagonizarán un áspero Clásico Nacional el domingo 1 de setiembre.

“Ya me dieron el alta médica, pero no estoy listo para ser titular. Lo digo con franqueza. Debo ir poco a poco en las prácticas, sumar más entrenamientos y en los partidos jugar 10 o 20 minutos, que es lo estipulado”, sentenció Escobar.

Fidel Escobar fue elegido MVP y mejor jugador extranjero del Apertura 2023. (Foto: La Teja)

¿Cuándo volvería a jugar Fidel Escobar?

En principio, Fidel Escobar no fue convocado para el próximo juego. Su regreso dependerá de Vladimir Quesada: “No sé cuándo voy a estar en convocatoria. Si fuera por mí, jugaría unos minutos contra Cartaginés, pero la determinación es del cuerpo técnico”, externó.

Por último, el zaguero de 29 años dejó un mensaje esperanzador para el saprissismo: “Esta vez estoy más fuerte y hemos tomado las precauciones necesarias para hacer las cosas bien y estar con los compañeros”.